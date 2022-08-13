İlgezdi'den, Zeytinli Rock Festivali'nin Yasaklanmasına Tepki: "Bir Müzik Festivali Ne Kamu Güvenliğini Riske Atar, Ne Toplumun Huzurunu Bozar....

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki gösterdi. İlgezdi, "Bir müzik festivali ne kamu güvenliğini riske atar, ne toplumun huzurunu bozar ne de çevreye zarar verir. Kendilerinden başka kimseyi bu bahanelerle kandıramazlar. Gençlerimiz neyin ne olduğunun farkında" değerlendirmesini yaptı.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan 7. Zeytinli Rock Festivali'nin yapılmasına "kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması" gerekçesiyle izin vermedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yasak kararını yaptığı yazılı açıklama ile değerlendirdi. "Müzik yasaklarının durdurulamaz hale geldiğini ve mevcut iktidarın yaşam tarzına müdahaleyi artık görev saydığını" belirten Akkuş İlgezdi, açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

"Festivalin engellenmesinin sözde nedenlerini açıklayan ortak basın açıklamasındaki söylemler çok çirkin ve gençlerimiz adına çok üzücüdür. Empati yapılması gerektiğini düşünüyorum. Her şeyden önce ben de bir anneyim ve belki de büyüdüğünde benim kızım da bu festivale gitmek isteyecek. O festivale katılmak isteyen çocuklar da bizim çocuklarımız. Zeytinli Rock Müzik Festivali'ne katılacak gençlerimize söylenen sözler hakaret niteliğindedir ve kabul edilemez. Neden gençlerimizin bir araya geldiği etkinliklerden sürekli bir ahlaksızlık bekliyorlar? Ne zannediyorlar? Bu yaftayı umudumuz olan gençlerimize yapıştırmalarına izin veremeyiz. Bunun tek açıklaması olabilir: 'kişi kendinden bilir işi!'

"BU FESTİVAL AYNI ZAMANDA BİRÇOK KESİMİN EKMEK KAPISI"

Zeytinli Rock Müzik Festivali'ni iptal etmek sadece bir müzik etkinliğini iptal etmek demek değildir. Bunu kavrayamıyorlar. Bu festivali iptal etmek aynı zamanda birçok kişiyi de ekmeğinden etmek demektir. Balıkesir'in Edremit İlçesinde 7 yıldır yapılan bir festival. Yöre halkı her yıl bu festivali iple çekiyor. Bölge için aynı zamanda bir turizm kaynağı, ciddi bir ekmek kapısı. Bu festivalde sahne alan sanatçılar, festivalde görev yapan organizasyon görevlileri, festival esnasında yiyecek içecek satarak ekmeğini kazanan seyyar satıcılar, bilet satıcıları, yöre halkı ve esnafı ve daha birçok emekçinin de aynı zamanda ekmeğine engel oluyorlar.

"GENÇLER HER ŞEYİN FARKINDA"

Bir müzik festivali ne kamu güvenliğini riske atar, ne toplumun huzurunu bozar ne de çevreye zarar verir. Kendilerinden başka kimseyi bu bahanelerle kandıramazlar. Gençlerimiz neyin ne olduğunun farkında. Endişe etmesinler, gidemedikleri festivallere inat festival tadında günler çok yakında. Çünkü inanıyoruz ki; gençler sandığa, sandık da bize güç verecek."