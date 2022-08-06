Gülizar Biçer Karaca'dan Özhaseki'ye: "Asıl Militanlığı, Kamu Kaynaklarını Hesap Vermeden Yandaş Vakıflara Aktarılmasını Bu Millet Sizden Öğrendi" - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca'dan Özhaseki'ye: "Asıl Militanlığı, Kamu Kaynaklarını Hesap Vermeden Yandaş Vakıflara Aktarılmasını Bu Millet Sizden Öğrendi"

06.08.2022 14:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'li belediyeleri eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye “Sizlerin belediyecilik anlayışıyla CHP’nin derman belediyecilik anlayışı örtüşmüyor. Sizler yandaş vakıflara, kamu kaynaklarını vatandaşın hakkını, hukukunu, alın terini aktarmayı belediyecilik anlayışı olarak görüyorsunuz. Bu kamu kaynaklarını aktarırken militan kadrolar yetiştirmeyi hedefliyorsunuz. Militan belediyeciliği bu ülkeye ancak siz gösterdiniz. Asıl militanlığı, asıl kamu kaynaklarının hesap vermeden yandaş vakıflara aktarılmasını bu millet sizden öğrendi” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP'li belediyeleri eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye "Sizlerin belediyecilik anlayışıyla CHP'nin derman belediyecilik anlayışı örtüşmüyor. Sizler yandaş vakıflara, kamu kaynaklarını vatandaşın hakkını, hukukunu, alın terini aktarmayı belediyecilik anlayışı olarak görüyorsunuz. Bu kamu kaynaklarını aktarırken militan kadrolar yetiştirmeyi hedefliyorsunuz. Militan belediyeciliği bu ülkeye ancak siz gösterdiniz. Asıl militanlığı, asıl kamu kaynaklarının hesap vermeden yandaş vakıflara aktarılmasını bu millet sizden öğrendi" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Biçer Karaca, AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Denizli'de yaptığı konuşmaya ilişkin açıklama yaptı. Biçer Karaca şunları söyledi:

"2004'TE AKP'Lİ DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANININ İLK İCRASI, 15-20 YILLIK ÇALIŞANLARI BİR GECEDE İŞSİZ VE AŞSIZ BIRAKTI"

"Sayın Özhaseki dün Denizli'deymiş. Mikrofonu bulunca esmiş, yazmış, gürlemiş. Bir gün önce de Uşak'ta aynı cümlelerle konuşmuş. Kendi yerel yönetici olduğu dönemi övmüş. Kayserili vatandaşlarımız gereken yanıtı vereceklerdir. Militan belediyecilikten bahsetmişsiniz. 2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli'de yerelde belediye başkanlığını kazandığında belediye başkanınızın ilk icrası, 15-20 yıllık çalışanları, belediyedeki yüzlerce insanı bir gecede işsiz ve aşsız bıraktı. Yerine, sizlere, belediye başkanlarına biat edenler geldi. Asıl militan belediyecilik budur.

"SİZİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINIZLA CHP'NİN DERMAN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI ÖRTÜŞMÜYOR"

Sizi anlıyoruz. 31 Mart hezimetini bir türlü hazmedemediniz. Sizlerin belediyecilik anlayışıyla CHP'nin derman belediyecilik anlayışı örtüşmüyor. Sizlerin belediyecilik anlayışının ne olduğunu gördük. Sizler yandaş vakıflara, kamu kaynaklarını vatandaşın hakkını, hukukunu, alın terini aktarmayı belediyecilik anlayışı olarak görüyorsunuz. Bu kamu kaynaklarını aktarırken militan kadrolar yetiştirmeyi hedefliyorsunuz. Militan belediyeciliği bu ülkeye ancak siz gösterdiniz. Asıl militanlığı, asıl kamu kaynaklarının hesap vermeden yandaş vakıflara aktarılmasını bu millet sizden öğrendi.

CHP belediyeciliğini ise vatandaş şöyle biliyor. En dar günümde bir maskeyi dağıtamadığınız günlerde maskeyi belediyelerden aldılar. Dezenfektanı belediyeden aldılar. Kamu kaynaklarını şeffaf bir şekilde halkın yararına kullanıp sizlere harcandığını CHP'li belediyelerde gördüler.

"ANA PARANIN FAİZ BORCUNUN ALTINDA KALDIĞI BORÇ BATAĞINDAKİ BELEDİYE BÜTÇESİNİ GÖRSEYDİNİZ BELKİ UTANIR BU CÜMLELERİ SARF ETMEZDİNİZ"

Hazır Denizli'ye gelmişken Denizli Belediye Başkanı'na şunları sormanızı isterdik: 2011 ve 2019 yılında belediye başkanı adaylığında Denizli'ye halk plajı yapacaktı. Vatandaş inandı, oy verdi. Halk plajı nerede? Siz, borca batık belediyeden bahsediyorsunuz. CHP'li belediyeleri böyle suçluyorsunuz. Keşke Osman Zolan'a Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ödeyemediği bütçenin üzerindeki faiz ve borç yükünün hesabını da bir sorsaydınız. Denizlilerin alın terini kendi koltuğu için harcayan, yandaşlara peşkeş çeken Denizli Büyükşehir Başkanlığı'nın bütçesini bir önünüze getirseydiniz, ana paranın faiz borcunun altında kaldığı borç batağındaki bütçeyi görseydiniz belki o zaman utanır bu cümleleri sarf etmezdiniz.

"HALKIN KAYNAKLARINI YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKEN SİZSİNİZ"

2015 yılında 250 liraya halk için, yoksul için, dar gelirli için konut yapacağız deyip milleti Çınar Meydanı'nda Belediye'nin önünde dikip ellerinden makbuz aldığınız günleri ne çabuk unuttunuz? Nerede bu 250 liraya konutlar? Nerede yapıldı? Keşke bunun da hesabını sorsaydınız. Keşke CHP'nin Denizli Belediye Başkanı'nın sosyal konut için Denizli halkının parasıyla satın aldığı Merkezefendi bölgesindeki o sosyal konut alanını 15 kata çıkarıp rezidanslar yaparak borç batağındaki Denizli'nin borcunu oradan karşılamak için halkın konut umudu olan alanı zenginlere peşkeş çekmek için satış yetkisini neden aldığını da sorsaydınız.

Kişi kendisi gibi bilir herkesi. Militan da sizsiniz, halkın kaynaklarını yandaşa peşkeş çeken de sizsiniz ve belediyeleri borç batağına sürükleyen de sizlersiniz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca'dan Özhaseki'ye: 'Asıl Militanlığı, Kamu Kaynaklarını Hesap Vermeden Yandaş Vakıflara Aktarılmasını Bu Millet Sizden Öğrendi' - Son Dakika

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