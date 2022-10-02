Gülizar Biçer Karaca: "'hayat Hiç Bu Kadar Zor Olmamıştı' Diyen Amcamızdan, 'Bozuk Paraları Biriktirip Bakkaldan Alışveriş Yapmaya Gelenler Arttı'... - Son Dakika
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Gülizar Biçer Karaca: "'hayat Hiç Bu Kadar Zor Olmamıştı' Diyen Amcamızdan, 'Bozuk Paraları Biriktirip Bakkaldan Alışveriş Yapmaya Gelenler Arttı'...

02.10.2022 18:16

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de esnaf ziyareti yaparak CHP politikalarını ve Aile Destekleri Sigortasını kadın ve gençlik kollarıyla birlikte vatandaşlara anlattı. Biçer Karaca, “Veresiye defterleri kabaran esnaftan ülkenin halini dinledik. 'Hayat hiç bu kadar zor olmamıştı' diyen amcamızdan, 'bozuk paraları biriktirip bakkaldan alışveriş yapmaya gelenler arttı' diyen ablamıza Saray ekonomisinin ülkeyi getirdiği hal dile geldi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de esnaf ziyareti yaparak CHP politikalarını ve Aile Destekleri Sigortasını kadın ve gençlik kollarıyla birlikte vatandaşlara anlattı. Biçer Karaca, "Veresiye defterleri kabaran esnaftan ülkenin halini dinledik. 'Hayat hiç bu kadar zor olmamıştı' diyen amcamızdan, 'bozuk paraları biriktirip bakkaldan alışveriş yapmaya gelenler arttı' diyen ablamıza Saray ekonomisinin ülkeyi getirdiği hal dile geldi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 1 Temmuz'dan 1 Ekim'e kadar TBMM'nin tatilde olduğu 3 aylık süre boyunca Samsun'dan Sinop'a Ağrı'dan Balıkesir'e Denizli'de Acıpayam'dan Tavas Avdan'a Çal'dan Pamukkale'ye ilçelerde de saha çalışmalarını sürdürdüğüne dair yazılı açıklama yaptı. Bugün yaptığı açıklamada Biçer Karaca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısını paylaşarak, "İnadına barış diyeceğiz. İnadına birliktelik diyeceğiz.  İnadına kucaklaşma diyeceğiz. İnadına demokrasiye inanmayanları sandık yoluyla göndereceğiz" dedi.

"İKTİDARLARI SONA ERMEK ÜZERE OLANLAR GİDERAYAK NEYİN KARARINI ALIYORLAR"

TBMM'nin seçim öncesi son yasama yılı açılışına katılan Gülizar Biçer Karaca'nın 1 Ekim TBMM'nin açılışı dolayısıyla politika notu açıkladığını belirtti. Tek adamın AKP'li milletvekillerine sahaya inin çağrısına rağmen AKP'li vekillerin halkın arasına karışamadığı bir 'yaz' dönemi geçirdiğini savunan Biçer Karaca, "tek kişilik şahsım hükümetinin 'boş' durmadığını" ifade etti. Gülizar Biçer Karaca, Meclis'in kapalı olduğu dönemde Cumhurbaşkanı tarafından yürürlüğe konan çok sayıda kararname, karar ve yönetmeliği eleştirerek, "İktidarları sona ermek üzere olanlar giderayak neyin kararını alıyorlar" diye sordu.

Gülizar Biçer Karaca, TBMM açılışı öncesi son saha çalışmasını ise Pamukkale ilçesinde İlçe Başkanı Arda Arpacı ve Kadın Kolları Başkanı Mahinur Dingil, Belediye Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları, mahalle temsilcileriyle birlikte yaptı.

"OSMAN ZOLAN, ORTALIK TOZ DUMAN"

Şeyh Bedrettin Caddesi'nde esnafın kan ağladığını söyleyen Gülizar Biçer Karaca, AKP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a "Mahalleli 'yolun sonu'nu merak ediyor. Neden diye sorarsanız Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan'ın cevabı herhalde vardır. Yol yapımı için beton atmak amacıyla önce kaz, sonra beton at, sonra "eyvah yanlış yaptık" de kır, tekrar yap... Sil baştan... Yolun ne zaman biteceğini bilme, esnafı belirsizlikte bırak...Osman Zolan... Ortalık toz duman" diye seslendi.

"AKTEPELİLER KORKU VE KAYGI İÇİNDE"

Aktepe Mahalle ziyaretini "Akvadi...Bir yanı gençlerin spor alanı, diğer yanı piknik alanı ve ilkokul. Tam ortası metruk binalar..." diyerek sosyal medyada paylaşan Gülizar Biçer Karaca "Kadınlar, çocuklar okula korku içinde gidiyor. Çünkü metruk binalarda keyif verici maddeler kullanan tanımadıkları kişilerden korkuyorlar. Defalarca Pamukkale Belediyesi'ne yıkmaları için gidilmiş, ancak seslerini duyan yok" diyerek yaşanan sorunu kamuoyuyla paylaştı, yetkilileri derhal önlem almaya çağırdı.

"BÜYÜKŞEHİRİN GÖBEĞİNDE YETERLİ OKUL YOK, DOKTOR YOK"

Şehir hastaneleriyle övünen AKP iktidarında sağlıkta dönüşüm adı altında sağlığın ticarileştiğini, hastaların müşteriye döndüğünü hatırlatan Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de Dokuzkavaklar Mahallesi'nde ise modern bir semt polikliniğinde yeterli doktor olmadığı için vatandaşların mağdur olduğunu söyledi. Gülizar Biçer Karaca; 400'den fazla ortaokul öğrencisi bulunan mahallede bir ortaokul olmadığı için dört ayrı mahalleye dağılan çocukların eğitime erişim engellerinin önlenmesine yönelik CHP politikalarını anlattı.

Anafartalar ve Karşıyaka Mahalle Muhtarlıklarını ziyaret eden CHP heyeti; pazaryerlerinde de çalıştı, CHP politikalarını ve Aile Destekleri Sigortasını kadın ve gençlik kollarıyla birlikte vatandaşlara anlattı. Veresiye defterleri kabaran esnaftan ülkenin halini dinledik diyen Biçer Karaca; "'Hayat hiç bu kadar zor olmamıştı' diyen amcamızdan, 'bozuk paraları biriktirip bakkaldan alışveriş yapmaya gelenler arttı' diyen ablamıza Saray ekonomisinin ülkeyi getirdiği hal dile geldi" dedi.

YORUMLAR
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Gülizar Biçer Karaca: 'Tbmm'nin Kapalı Olduğu 3 Ayda Çıkan 185 Cumhurbaşkanı Kararı'nın Neredeyse 3'te 1'i Ranta, Talana Hizmet Eden Acele... Gülizar Biçer Karaca: 'Tbmm'nin Kapalı Olduğu 3 Ayda Çıkan 185 Cumhurbaşkanı Kararı'nın Neredeyse 3'te 1'i Ranta, Talana Hizmet Eden Acele...
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gülizar Biçer Karaca, alışveriş, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülizar Biçer Karaca: ''hayat Hiç Bu Kadar Zor Olmamıştı' Diyen Amcamızdan, 'Bozuk Paraları Biriktirip Bakkaldan Alışveriş Yapmaya Gelenler Arttı'... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gülizar Biçer Karaca: "'hayat Hiç Bu Kadar Zor Olmamıştı' Diyen Amcamızdan, 'Bozuk Paraları Biriktirip Bakkaldan Alışveriş Yapmaya Gelenler Arttı'... - Son Dakika
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