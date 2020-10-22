CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ordu'da KOBİ'leri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Biz biliyoruz ki birlik beraberlik içerisinde doğru uygulamaları yaptığımızda, doğru kararları aldığımızda Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Çünkü Türkiye'nin sermaye birikimi var, müteşebbis insanları var, çalışkan insanı var." dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bazı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) ziyaret eden Torun, bir özel okul ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Seyit Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 ildeki KOBİ'lerin salgın sürecinden nasıl etkilendiğini incelemeleri ve rapor hazırlamaları yönündeki talimatı üzerine Ünye'deki ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi.

KOBİ'lerle görüşmelerin sonunda hazırlayacakları raporu partisinin genel merkezinde Ekonomi Politikaları Kuruluna sunacaklarını ifade eden Torun, "Bu süreçte hükümetin kendilerine sağladığı katkılar, beklentilerin yerine gelip gelmediği ve bundan sonraki talepleriyle ilgili değerlendirmeleri aldık. Bunları genel merkezde Ekonomi Politikaları Kurulumuz değerlendirecek. Bununla ilgili bütün görüş ve önerilerimizi hükümete ileteceğiz." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, bu çalışmanın 81 ilde devam ettiğini kaydederek, daha önce de esnaf ve üreticileri dinleyerek çalışma yaptıklarını aktardı.

Türkiye'nin çözülmeyecek sorunları olmadığını belirten Torun, şöyle devam etti:

"Bu sorunların hepsini çözebiliriz ama bunu çözecek iradeye ihtiyacımız var. Şu anda ülkeyi yönetenler maalesef 'Kötü yönetiyorlar' demiyorum, yönetemiyorlar. Aldıkları kararlar vatandaşların sorunlarını çözmekten uzak, toplumun gerçek gündeminden uzaklar. Suni gündemlerle sadece ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar ama gerçek bir gün acı şekilde ortaya çıkacak. Biz vatandaşımızın içerisinde hem çözüm önerilerimizi anlatıyoruz, hem onların taleplerini değerlendiriyoruz. Doğru uygulamayı hayata geçirmek için de karşılıklı iş birliği içerisinde bu süreci devam ettireceğiz. Biz biliyoruz ki birlik beraberlik içerisinde doğru uygulamaları yaptığımızda, doğru kararları aldığımızda Türkiye'de çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Çünkü Türkiye'nin sermaye birikimi var, müteşebbis insanları var, çalışkan insanı var. İnanıyoruz ki bunlar iyi değerlendirildiğinde sonuçta alınacak."

Seyit Torun, KOBİ'lerle ilgili en temel sorunun, hükümetin kendilerine yeterli desteği vermediği, kaynağı sağlamadığı yönünde olduğunu öne sürerek, "Sadece kredi verdiği ve bazı borçlarını ertelediği yönünde. Zaten şu anda işleri, kapasiteleri, ekonomileri normale dönmedi. Bu insanlar bu paraları nasıl ödeyecek? Bu vergileri, sigortaları nasıl ödeyecek? Bu kredileri nasıl ödeyecek? Alınan, borçlanılan kredilerin ödeme günleri geldi ama hala hiçbir şey normalleşmediği ve kazançları da oluşmadığı için bunların da ödenmesi mümkün değil." ifadesini kullandı.

Torun, ilçedeki diğer esnaf ve firma çalışanlarını da ziyaret etti.