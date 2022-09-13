Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını yapmak üzere bugün Sakarya'ya geldi. İlk olarak Hendek'te havai fişek fabrikasında iki yıl önce yaşanan patlamada yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, daha sonra Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Grup Toplantısı'nın ardından esnafı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, caddede kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında barış, dayanışma, helalleşme vurgusu yaptı.

"SİYASET, TÜRKİYE'NİN DÜNYADA SAYGINLIK KAZANMASI İÇİN YAPILIR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkan ifadeler şunlar:

Siyaset, ahlak üzerine yapılır. Siyaset, inanarak yapılır. Siyaset, vatandaş için yapılır. Siyaset, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği güzel bir Türkiye için yapılır. Siyaset, ülkenin onuru üzerine inşa edilir. Siyaset, barış üzerine yapılır. Siyaset, Türkiye'nin dünyada saygınlık kazanması için yapılır. Siyasetin gereği budur, siyasetçi de bunun için görev yapar.

"EN BÜYÜK GÜVENCEM SİZSİNİZ"

Ben diğer siyasetçiler gibi değilim. Benim saraylara falan ihtiyacım yok. Mütevazı halk gibi yaşarım ben. Benim siyaset anlayışımda siyasetçi değil, bu ülkenin esnafı, çiftçisi, balıkçısı, apartman görevlisi, emeklisi, işçisi, herkes kazanacak. Kaybeden asla olmayacak. Bu ülkenin çiftçisi alın teri döküyor. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksiniz. Benim hedefim, amacım bu. Bunu gerçekleştirmek için de en büyük güvencem sizsiniz. Başka kimse değil.

"BEŞLİ ÇETE DEĞİL, MİLLET KAZANACAK"

Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda göreceksiniz. Bu ülkede barışı, huzuru, kalkınmayı, işsizlikle nasıl mücadele edilir göreceksiniz. Bu ülkede esnaf, çiftçi, balıkçı, taksici nasıl kazanıyor göreceksiniz. Beşli çeteye değil, millete vereceğim. Araya adam koyuyorlar, olur ya Kılıçdaroğlu gelirse ne yapar... Kılıçdaroğlu gelirse adaletsizlik yapmaz. Oy verir, vermez ayrı. Herkesin benim başımın üstünde yeri var. Ama kim haksızlığa uğradıysa kusura bakmasın hesabını sorarım.

"ORTA DİREĞİ YOK ETTİLER"

Esnaf orta direk, orta direği yok ettiler. Bu hafta Ahi Evran Haftası. Ahi Evran, dostluk, barış, huzur içinde yaşamak, ahlak, komşusu açken tok yatan bizden değildir demektir. Ahi Evran, dayanışma demektir. Dayanışma kültürü demektir. Buradaki esnaf kazandı, yandaki esnaf siftah etmezse buradaki esnaf diyor ki önce onun da siftah etmesi lazım. O nedenle dayanışma demektir. Ahi Evran'ı, dostluğu unutturdular bize. Barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize.

"CHP OLARAK İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR: VATANIMIZ VE BAYRAĞIMIZ"

Öyle bir noktaya taşıdılar ki komşunun kimliği, inancı, yaşam tarzını sorgulamaya başladık. ya bizim kültürümüzde, geleneğimizde, ahlakımızda komşu komşunun külüne muhtaçtır derdik. Niye unuttuk biz bu hasretlerimizi. Kazandıracağım. Ne yaparlarsa yapsınlar kazandıracağım. Bu ülkeyi barıştıracağım. Hepimiz helalleşeceğiz. Hepimiz beraber, birlikte yaşayacağız. Bizi ayırmak, bölmek isteyenlere karşı duracağız. Beraber, bir yürek duracağız. CHP olarak bizim iki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız."