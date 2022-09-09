Kılıçdaroğlu: Siyaset Bir Yere Kadar. Biraz da Eğlenmek Lazım. Sevgili Eşim ve Canım Torunumla Tarkan Konserindeydik - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Siyaset Bir Yere Kadar. Biraz da Eğlenmek Lazım. Sevgili Eşim ve Canım Torunumla Tarkan Konserindeydik

09.09.2022 23:44
Kılıçdaroğlu: Siyaset Bir Yere Kadar. Biraz da Eğlenmek Lazım. Sevgili Eşim ve Canım Torunumla Tarkan Konserindeydik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 100. yıl kutlamalarına katıldı. Kılıçdaroğlu, Tarkan'ın konseri sırasında eşi ve torunuyla çektiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından şu mesajla paylaştı:

"Siyaset bir yere kadar. Biraz da eğlenmek lazım. Sevgili eşim ve canım torunumla Tarkan konserindeydik."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu: Siyaset Bir Yere Kadar. Biraz da Eğlenmek Lazım. Sevgili Eşim ve Canım Torunumla Tarkan Konserindeydik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu: Siyaset Bir Yere Kadar. Biraz da Eğlenmek Lazım. Sevgili Eşim ve Canım Torunumla Tarkan Konserindeydik - Son Dakika
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