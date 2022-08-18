Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu

18.08.2022 17:28
Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komite Üyesi Metin Çulhaoğlu’nun oğlu Sinan Çulhaoğlu’nu telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Komite Üyesi Metin Çulhaoğlu'nun oğlu Sinan Çulhaoğlu'nu telefonla aradı ve başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'de 68 Kuşağı öncülerinden yazar Metin Çulhaoğlu, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında yaşamını yitirdi. Çulhaoğlu'nun cenazesi, bugün Ankara'daki İnşaat Mühendisleri Odası'nda (İMO) düzenlenen cenaze töreninin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu'nun oğlu Sinan Çulhaoğlu'nu telefonla aradı. Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Çulhaoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan Yaşamını Yitiren Metin Çulhaoğlu'nun Oğlu Sinan Çulhaoğlu'na Başsağlığı Telefonu - Son Dakika
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