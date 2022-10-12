WASHINGTON - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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WASHINGTON - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu

12.10.2022 04:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun John Hopkins Üniversitesi ziyareti WASHINGTON (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun John Hopkins Üniversitesi ziyareti WASHINGTON (AA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya geldi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, öğrencilerle "Türkiye Seçimleri" üzerine yaptığı belirtilen toplantıya, Boston temaslarında olduğu gibi, beraberinde gelen Türk gazeteciler dışındaki basın mensupları alınmadı.

Çıkışta, gazetecilerin, basının toplantıya neden alınmadığını sormaları üzerine Kılıçdaroğlu, "Bu, üniversite olarak alınan bir karar. Bunu üniversiteye söyleyin, bize değil. Mekan onların, bizim değil." yanıtını verdi.

"Toplantının güzel geçtiğini" belirten Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin, "Aday mısınız diye sordular mı?" sorusunu, "Hayır, hayır o konuya girmediler. Demokrasiyi sordular, özgürlükleri sordular. Kadına yönelik şiddeti sordular." şeklinde cevapladı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel WASHINGTON - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ABD'de John Hopkins Üniversitesinde öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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