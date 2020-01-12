CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı

7 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan yardımcılarından Seyit Torun'un vefat eden danışmanı Taner Coşkun'un cenaze törenine iştirak etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze törenine katıldı, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan yardımcılarından Seyit Torun'un vefat eden danışmanı Taner Coşkun'un cenaze törenine iştirak etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki törene, Coşkun'un ailesi ile Kılıçdaroğlu, Torun, bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti çalışanları katıldı.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, her ölümün erken ölüm olduğunu ifade etti.

Coşkun'un yaşamı boyunca topluma, insanlığa hizmet için elinden gelini yaptığını dile getiren Kılıçdaroğlu, Coşkun'un saygın kişiliğinin toplumun her kesimi tarafından kabul gördüğünü söyledi.

Zor bir hastalığa yakalanan Coşkun'un hayatta kalabilmek için direndiğini ancak kurtulamadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Önemli olan gittikten sonra onun saygıyla, hoşgörüyle, sevgiyle anılmış olmasıdır. Onun, bize bıraktığı miras da budur. Çalışmak, üretmek, alın teri dökmek, insanları sevmek, insanları kazanmak gibi güzel şeyler bıraktı arkasında. Bizler de bunu yapmak durumundayız." dedi.

Ölüm denilen sonsuzluğun aslında başka bir başlangıç olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, Coşkun'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Kılıçdaroğlu tabutu taşıdı

Seyit Torun da yardımsever, saygın, sevilen kişiliğiyle örnek bir insan olan Coşkun'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, yapılan duaya eşlik edip, Coşkun'un tabutuna cenaze aracına kadar omuz verdi.

Coşkun'un cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Bolaman'da toprağa verilecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Torun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:48 Kaynak: AA
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