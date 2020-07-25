CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay salonuna geldi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kurultay salonuna geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın yapılacağı Bilkent Odeon'a geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37. Olağan Kurultayın yapılacağı Bilkent Odeon'a geldi. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile saat 11.15'te kurultayın yapılacağı alana geldi. Burada delegeleri selamlayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve eşi, daha sonra kendileri için ayrılan bölüme geçti. 37. Olağan Kurultay, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması ile çalışmalarına başlayacak. Salonda eski genel başkanlardan Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da bulunuyor.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 11:23

Kaynak: AA

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