CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oto sanayi çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, oto sanayi çalışanlarıyla iftar yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde çalışan işçilerle iftar sofrasında buluştu.

İşçilerin sofrasına konuk olan Kılıçdaroğlu, esnafın sorun ve taleplerini dinledi ve çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, buradaki sohbette, devleti devlet yapan şeyin bürokrasi olduğunu ifade ederek, "Devlet bir tüzel kişiliktir. Bunların içinde de insanlar var ama o insanların liyakatli olması lazım." dedi.

İşçilerden birinin sıkıntıların nasıl atlatılacağına ilişkin sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Esnaf şu aşamada sıkıntılı. İktidar değişirse sıkıntılar atlatılır, iktidar değişmezse sıkıntılar daha da büyür. Niye iktidarın değişmesi lazım? Devleti yöneten insanların şeffaf olması lazım. Sizden aldığım vergileri nereye harcadığımı benim size söylemem lazım. Söylenmiyorsa bu iş olmaz. İkincisi, devleti yöneten insanların temiz olması lazım. Yakın akraba, eş dost, ihale falan filan, buraya girdiğiniz andan itibaren devleti yönetemezsiniz, başkaları sizi yönetir. O nedenle devleti yöneten insanların temiz, ahlaklı olması lazım. Üçüncü, liyakatli insanların devlet yönetimine getirilmesi lazım. Devletin neye ihtiyacı olduğunu düşüneceksin ve geleceğe yönelik planlama yapacaksın."

Türkiye'nin kaynaklar açısından zengin bir ülke olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, buğday, mercimek gibi tarım ürünleriyle hayvan ithalatının yapılmasını eleştirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, sanayide ara eleman sıkıntısının giderilmesi için bütün organize sanayi bölgelerinde meslek ve teknoloji liseleri açılması gerektiğini ifade etti.

İftarın ardından Kılıçdaroğlu ile oto sanayi çalışanları toplu fotoğraf çektirdi.