CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Serik İlçe Bakanı Demir'i kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı tatili sürecinde bulunduğu Antalya'da partisinin Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir'i kabul etti.

Demir, gazetecilere, Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde tatil yaptığını söyledi.

Kendisinin de ailesiyle Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiğini aktaran Demir, ziyarette Antalya siyasetiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunduklarını, geçen hafta yapılan kurultayı değerlendirdiklerini kaydetti.

Kılıçdaroğlu'nu ve ailesini eve davet ettiklerini aktaran Demir, işlerinin yoğunluğu nedeniyle gelemediğini kaydetti.

Demir, Kılıçdaroğlu'nun ilçeden ayrıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ile de bir araya geldi.