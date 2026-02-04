CHP Genel Başkanı Özel, Hatay'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
04.02.2026 15:26
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir daha böyle acılar yaşamamayı ümit ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir daha böyle acılar yaşamamayı ümit ediyoruz. Hatay, en iyisini hak ediyor. İnşallah en iyisi olacak." dedi.

Özel, Defne Belediyesini ziyaret etti, Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ile bir araya geldi.

Ziyaret çıkışında bir gazetecinin "Hataylılara bir mesajınız var mı?" sorusunu yanıtlayan Özel, "Hataylılar, Türkiye'ye kendi oyuyla katılmış, Türkiye'yi çok seven, Türkiye'de yaşayan insanların da çok sevdiği bir halk. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak hepimiz çok seviyoruz. Büyük acılar yaşandı. Allah bir daha böyle bir acı göstermesin." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, belediye ziyaretinde İzmir, Mersin ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptıklarını anlatarak, "Elimizden geleni Hatay'a, Defne'ye yapmak için gayret sarf ediyoruz. Bundan sonra da 'en iyisi olsun' diye gayret sarf edeceğiz. Bir daha böyle acılar yaşamamayı ümit ediyoruz. Hatay, en iyisini hak ediyor. İnşallah en iyisi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Antakya ilçesindeki Narlıca Deprem Şehitliği'ne gitti. Afette yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Özel, kabirlere karanfil bırakarak dua okudu.

Depremde vefat eden yakınları bulunamayan ailelerle görüştü

Özel, depremde vefat eden yakınları bulunamayan ailelerle yaptığı görüşme sırasında CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara'dan bilgi aldı.

Konunun Meclis'te görüşülmesi için milletvekillerine talimat veren Özel, şunları kaydetti:

"Gelecek hafta bir Meclis komisyonu kurulması için teklif edin. AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol Grubu ile de görüşelim. Diyelim ki 'Çok insani bir şey'. Bunu anlatın yani. En temel hak insanın ne olduğunu bilmesi ve öldüyse de cenazesine kavuşması. Bunun için dua edecek bir mezar yeri istiyor aile. O yüzden önceden bunu ayrı ayrı görüşelim. Partilerini ikna etmeleri için bir süre olsun. Sonra da getirelim, oylattıralım. Kurulsun bir komisyon enine, boyuna... Meclis komisyonu ne önerirse herkes uymak zorunda."

CHP Genel Başkanı Özel, ardından Defne ilçesindeki 23 Temmuz Konteyner Kenti'ne ziyarette bulundu, buradaki ailelerle basına kapalı görüştü.

Kaynak: AA

