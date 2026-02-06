CHP Genel Başkanı Özel, Malatya\'da temel atma törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya'da yapılacak yatırımların temel atma törenine katıldı.

Özel, 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla geldiği kentte Malatya Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Daha sonra Nikah Sarayı'nda depremde hayatını kaybedenler için anma ve mevlid programı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak yatırımların temel atma törenine katılan Özel, buradaki konuşmasında, depremlerden etkilenen illere yardım eden tüm belediyelere teşekkür etti.

Deprem bölgesinde siyaset yapılmasının uygun olmadığını belirten Özel, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin depremde yaptığı yardımları anlattı.

Özel, deprem bölgesindeki mücbir sebep uygulamasının tekrar uygulamaya alınmasını istedi.

Özel'in konuşmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Hekimhan, Arapgir, Arguvan ve Doğanşehir ilçelerinde yapılacak yatırımların temeli temsili butona basılarak atıldı.