CHP Genel Başkanı Torun, Menemen Belediyesi'ndeki seçim sürecini eleştirdi - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Torun, Menemen Belediyesi'ndeki seçim sürecini eleştirdi

13.01.2021 18:03
CHP Genel Başkanı Torun, Menemen Belediyesi'ndeki seçim sürecini eleştirdi, System.String[]

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediyesi'nde yenilenen kura çekimi sonucu, Başkan Vekili olarak AK Parti'li adayın belirlenmesine tepki gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Menemen Belediyesi'nde yenilenen kura çekimi sonucu, Başkan Vekili olarak AK Parti'li adayın belirlenmesine tepki gösterdi.

Yazılı açıklama ile Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimlerini değerlendiren Torun, yeni başkan vekilinin belediye meclisinde yapılan oylamalardan sonuç çıkmayınca, 1 Aralık'ta kura yöntemiyle belirlendiğini anımsattı.

Torun, kura çekiminin nasıl yapılacağının iktidar partisi temsilcilerinin önerisiyle karara bağlandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Bu yöntemle kura çekildi ve partimizin adayı Deniz Karakurt seçimi kazandı. Ancak, sonucu içine sindiremeyen AK Parti temsilcileri, nasıl yapılacağını kendilerinin belirlediği kura çekimine itiraz edecek kadar aciz hale geldi. Mahkeme de tamamen haksız ve hukuksuz bir şekilde 17 Aralık 2020'de kura çekiminin yürütmesini durdurdu. İzmir Valiliği ise daha mahkemenin kesin kararı ortaya çıkmadan, kura çekiminin yeniden yapılması için adeta bir dayatma içine girdi. Millet İttifakı olarak yapılan haksızlığa karşı Belediye Meclisi toplantılarında sonuna kadar direndik."

Bu süreçte belediye meclis üyelerinin tehditlere maruz kaldığını ileri süren Torun, "Valiliğin dayatmasıyla bugün, belediye başkan vekilliği için bir kez daha kura çekildi. Açıkça belirtmek isterim ki, bu haksız ve hukuksuz sürecin sonunda, Menemen halkının sandıktaki iradesine açıkça darbe yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Torun, açıklamasında, "Kazandığımız kurayı iptal ettirip, kendi adayları kazanana kadar kura çektirenler, Menemen halkının iradesini çalmıştır." ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Halkın iradesini, halkımızla birlikte sonuna kadar savunacağız. Devam eden dava sürecinin takipçisiyiz. Eğer bu ülkede adaletin kırıntısı kaldıysa bu hukuksuz seçim süreci iptal edilecektir. Milletimiz tüm yaşananları görüyor. İnanıyoruz ki halkımızın desteğiyle, ilk seçimlerde de bu adaletsiz düzeni adaletle yıkacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Menemen Belediyesi, AK Parti, Menemen, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Torun, Menemen Belediyesi'ndeki seçim sürecini eleştirdi - Son Dakika


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