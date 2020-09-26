CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Türkiye'yi "kötü örnek" olarak gösteren açıklamaları nedeniyle tepki gösterirken, Türkiye'ye husumet duyan bir dil ve bilinçaltıyla söylenmiş söz ile uluslararası nezaket sınırlarının aşıldığını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye Türkiye'yi "kötü örnek" olarak gösteren açıklamaları nedeniyle tepki gösterirken, Türkiye'ye husumet duyan bir dil ve bilinçaltıyla söylenmiş söz ile uluslararası nezaket sınırlarının aşıldığını söyledi.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, Pelosi'nin Türkiye'yi "kötü örnek" olarak gösterdiği açıklamalarını eleştirdi.

ABD'nin iç siyasi çekişmelerinde Türkiye'nin bir siyasi hesaplaşmanın argümanı olarak kullanılıyor olmasından son derece rahatsız olduklarını dile getiren Özel, "Türkiye'ye husumet duyan bir dil ve bilinçaltıyla söylenmiş bir sözdür ve uluslararası nezaket sınırları aşılmıştır. Bundan Türkiye olarak ve ana muhalefet partisi olarak büyük bir üzüntü duyuyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu konudaki rahatsızlığımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Özgür Özel, HDP'de siyaset yapan kimi aktif milletvekili, kimi belediye başkanı, kimi de daha önce bu görevleri yapmış kişilere operasyon yapıldığını ifade etti.

Söz konusu kişilerin dün gözaltına alındığını aktaran Özel, 2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlerde hayatını kaybedenlerle ilgili duydukları üzüntüyü ifade ettiklerini anlattı. Özel, bu konunun araştırılmasının, soruşturulmasının, suçluların cezalandırılmasının Türkiye Cumhuriyeti'nin en tabii hakkı ve görevi olduğuna işaret etti.

Meselenin hukuki değil, siyasi bir süreç olduğunu savunan Özel, varsa yeni delillerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezasını kınayan Özel, Halk TV ile dayanışma gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

CHP'nin Demokrasi Raporu paylaşıldı

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre de basın toplantısının ardından Demokrasi Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı.

Raporun sonucunda, "Ülkemizde geçmişten bugüne anayasal değişiklikler iktidarı ve iktidarın dayandığı zümreyi konsolide etmeye dayanıyor. Ancak sürdürülebilir yeni geleceğin hukuki zeminini inşa ederken tekrar kısa vadeyi gözeten siyasi hatalara düşmemeliyiz. Görevimiz açık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, her kesimin siyasal temsilini gözeten, eşitliğe ve adalete güçlü bir temel sunan bir mutabakat anayasası oluşturmak." ifadesi yer aldı.

Bütün dünyada demokrasi fikrinin gerilediği ve otoriter liderlerin yükseldiği bir ortamda CHP'nin güçlü bir demokrasi birlikteliği oluşturmayı başardığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül cuntası özgürlüğü gasbetti. Ecevit'in deyimiyle 'özgürlüğü yitirdik'. Bugün de zor koşullar altında yaşıyoruz. Ancak 2020 Türkiye'sinde çok temel bir farklılık var. Yurttaşlarımız özgürlüğün yokluğunun dayanılmaz olduğunun farkında ve özgürlük için mücadele azmine sahip. Bu nedenle mücadelemiz günden güne büyüyor."

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 14:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi - Son Dakika

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