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CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız" - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız"

16.06.2021 20:15
CHP Grup Başkanvekili Özkoç:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız. Yani sermayenin en büyük ortağı Türk ordusu olmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız. Yani sermayenin en büyük ortağı Türk ordusu olmalıdır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, tank palet fabrikasının satışına değinerek, Türkiye'den tek bir ses çıkmadığını ifade etti. Özkoç, "Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız. Yani sermayenin en büyük ortağı Türk ordusu olmalıdır. Bunu yapacak güç, bunu yapacak mühendis, bunu yapacak akıl, bunu yapacak birikim Türkiye Cumhuriyeti'nde mevcuttur. Yalnızca irade, yalnızca çalmayan, memleketi için, ülkesi için bu işi yaptırtacak bir kişiye ihtiyaç vardır, bir yönetime ihtiyaç vardır" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun 'NATO Zirvesi'nin kazananı Türkiye'dir' sözlerinin sorulması üzerine Özkoç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gitmeden önce ne dedi? 'Ermeni soykırımı meselesini orada soracağım' dedi. Geldiğinde ne dedi? 'Allah'tan açmadı' dedi. 'Biden hamdolsun ki açmadı' dedi. Peki, bu başarı mıdır? Bu utanç değil midir? Bu, Türkiye'nin haklı davasının Cumhurbaşkanı tarafından görmezden gelinmesinin açık ve net bir itirafı değil midir? Peki AKP Grup Başkanvekili bundan neden memnuniyet duymaktadır? Bunu bir başarı olarak neden görmektedir? Çünkü onların beklentisi Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ile ilgili beklentiler değil. S-400'lere verdiği para, Biden'dan bir açıklama duydunuz mu? F-35 projesine dönecek miyiz? Milyarlarca dolar verdiğimiz uçak projesi orada heba oldu, ona dönebilecek miyiz? Hayır. Bir cevap var mı? Hayır yok. Suriye'deki sıkışmışlığımız ne oldu? Evlatlarımız şehit ediliyordu orada, peki bununla ilgili bir açıklama geldi mi NATO Zirvesi'nden? 'Biz orada Türkiye'nin çıkarlarını koruyacağız, terör örgütlerinin değil sizin yanınızdayız' dendi mi? Hayır, böyle bir şey yok" şeklinde konuştu. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özkoç: 'Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "Eğer Türkiye'de bir tank üretilecekse bunu yerli sermaye ile yapacaksınız" - Son Dakika
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