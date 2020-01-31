CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan'dan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyaret - Son Dakika

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CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan'dan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'e ziyaret
6 saat önce
CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:54 Kaynak: AA
CHP Havza İlçe Başkanı Halil Alkan ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Özdemir, ilçe başkanlığına yeni seçilen Alkan ve yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Halil Alkan ise "CHP Havza İlçe Başkanlığı olarak ilçemizin gelişmesi ve ilçemiz için yapılacak her olumlu işin yanında ve takipçisi olacağız. Sayın belediye başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına görevlerinde başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
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