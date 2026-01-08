CHP Heyeti Diğer Partileri Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Serkan Özcan'dan oluşan heyet, Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti TBMM gruplarını ziyaret etti.

Heyet, ilk olarak Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen de yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Günaydın, görüşmenin emekli maaşı ve "Türkiye'nin demokrasi ve adalet sorunları" olmak üzere iki ana tema üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

Günaydın, "Emekli kardeşlerimize yönelik insan onuruna aykırı maaş düzenlemesinin kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Muhalefet burada bir bütün halinde davranıyor. Trafik Kanunu ile ilgili düzenlemelerin ne zamanıdır ne de esas olarak memlekete bir hizmeti vardır. Cezayı artırmaya yönelik bir düzenleme, trafik güvenliğini sağlamak amacından da uzaktır. 16 milyon emeklimiz kan ağlarken Meclis'in, Türkiye'nin, insanımızın gündemiyle meşgul olması gerekir." dedi.

Görüşmede "Türkiye'nin demokrasi ve adalet sorunları"nın da ele alındığını anlatan Günaydın, siyasi partilerin demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu söyleyerek, "Yakasına rozet takmış, araçsallaştırılmış yargı üzerinden siyasal partileri kapatmaya, onların iç işlerine karışmaya kalkışmak kimsenin haddine değildir ve memlekete de yarar sağlamaz." sözlerini sarf etti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya ise 16 milyon emekliyi ilgilendiren acil bir sorun olduğunu söyleyerek, "16 milyon vatandaşımızın açlık ve sefaletini TBMM'de gündeme getirmek, emin olun Karayolları Trafik Kanunu'ndan da başka konulardan da çok daha acil. Bu konuda ortaklaştığımızı ve benzeri dertleri paylaştığımızı sevinerek müşahede etmiş olduk." diye konuştu.

Kaya, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalara da değindi. Yargıda usulün esastan önce geldiğini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Eğer bir şeyde usul bozuksa esasına girmeye hiç gerek yoktur. Yine her kamusal faaliyetin amaç unsuru meşru olmalıdır. Amaç unsuru meşru değilse yapılan kamusal eylemin veya kararın artık içeriğiyle ilgilenmemek lazım. Her iki cepheden baktığımız zaman da maalesef bu soruşturmaların hem usul açısından hem de kamusal veya hedeflenen amaç açısından maalesef yargı eliyle siyaseti dizayn etmek olduğunu geçmiş örneklerden de görüyoruz."

İYİ Parti ziyareti

CHP heyeti daha sonra İYİ Parti Grubu'nda, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun ile görüştü.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, emekli aylıklarının artırılmasını talep ederek, bununla ilgili düzenlemenin hemen Meclis'e getirilmesini istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez ise "Emeklilerimizin hakkını ve hukukunu her platformda korumak, onların hak ettikleri yaşam standartlarına ulaşabilmelerini sağlamak için her türlü desteği, gayreti vereceğiz ve bunun için Meclis'te el birliğiyle bir mücadele içerisine gireceğiz." sözlerini sarf etti.

Türkiye'de demokrasinin kurum ve kurallarının işlemez hale getirildiğini savunan Çömez, "Hukukun üstünlüğünü ayaklar altına aldılar, insan haklarını ve özgürlükleri ortadan kaldırdılar, devlet kurumları artık şeffaf yönetilemez ve denetlenemez hale geldi." diye konuştu.

DEM Parti ziyareti

CHP heyeti, İYİ Partinin ardından DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti. Heyet burada DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Günaydın, Suriye'deki gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediklerini söyledi.

Günaydın, meseleyi doğru açıdan ele almanın, insanların can güvenliğini sağlamanın ve demokrasi ile barışı tesis etmenin son derece önemli olduğunu kaydederek, "Oradaki gelişmelerin tamamının Türkiye'yi ilgilendirdiğini ve Türkiye'ye de yansıyacağını bilerek tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ettiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit ise ziyaret nedeniyle CHP heyetine teşekkür etti.

Koçyiğit, 3 temel konuda görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Genel olarak şunu söyleyebiliriz, Türkiye'nin demokratikleşme meselesinde de emekçinin, işçinin, köylünün hakkını alma meselesinde de Türkiye'nin hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir ülke olma meselesinde de barışın ve Kürt sorununun demokratik çözümü meselesinde de ilkesel bir bakışı paylaştığımızı ifade etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.