CHP Heyeti, Muhalefet Partilerini Ziyaret Etti

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ile Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, TBMM'de, sırasıyla Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti grubunu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Günaydın, "Ziyaretimizde Türkiye'yi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren 3 ana meseleyi ele aldık. Bunlardan birincisi Suriye'de, Halep'te ortaya çıkan gelişmeler ve saldırılar. Büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi sorunudur. Bu bir insan hakları sorunudur. Meseleyi doğru açıdan ele almak, insanların can güvenliğini sağlamak, demokrasiyi ve barışı o bölgede tesis etmek son derece önemli. Oradaki gelişmelerin tamamının Türkiye'yi ilgilendirdiği ve Türkiye'ye de yansıyacağını bilerek, tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ettiğimizi burada ifade etmek isterim. İkincisi, emeklilerimizi ilgilendiren bir konu. Bu memlekette 16,5 milyon emekliyi açlık sınırının altında yaşamaya mahkum eden bir düzen var. 'Para yok' iddialarının ne kadar geçersiz olduğunu defalarca dile getirdik, burada yeniden temellendirmeyi tümüyle gereksiz görüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu meseleyi hızlı, acil bir yasal düzenlemeyle ele alması ve çözmesi gerekirken trafik güvenliği adı altında trafik cezalarını arttırmaya yönelik bir düzenleme çabasını iktidar partisi grubundan görüyoruz ve bundan büyük üzüntü duyuyoruz" dedi.

'DEMOKRASİ, BARIŞ VE ADALET CİDDİ RİSK ALTINDA'

Salı ve çarşamba günü Meclis'i çalıştıramayan bir iktidar grubu olduğunu söyleyen Günaydın, "Bugün perşembe. 36 maddelik trafik kanununun ilk üç maddesi görüşülebildi. Biz çağrı yapıyoruz, derhal bu kanunun görüşmelerini durdurun. Tek maddelik bir düzenlemeyle, emekliler için insan onuruna yakışır bir düzenlemeyi, maaş ve aylık düzenlemesini getirin, size destek olalım. Eğer bunu yapmayacaksanız da muhalefet birlik içerisinde bu konuda beraber davranmaya devam edecek. DEM Parti'nin de bu konuda kesin tavrını görmek bizim açımızdan hem memnuniyet verici hem de sürpriz değil. Kendileri zaten bu konuda gerekli açıklamayı yapacaklardır. Üçüncü ana konumuz ise hem Gül başkanımız hem de Serkan başkanımızın da ifade ettiği ve diğer siyasal parti gruplarımıza da birer dosya ile rapor ile aktardığımız görüşlerimizdir. Türkiye'de demokrasi, barış ve adalet ciddi risk altındadır. Bu ülkede demokratik meşru yarışmacı siyaseti elemine etmeye çalışan, rakiplerini araçsallaştırmış yargı üzerinden tasfiye etmeye çalışan ve burada o kadar ileri gidişi var ki artık hakimleri, savcıları dava arasında değiştirmekten de çekinmeyen bir zorbalık ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Lİ ÇÖMEZ: BU ÜLKEYİ YÖNETENLERİN HESAP VERMESİ GEREKİR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise 23 yıllık AK Parti döneminde 130 milyar dolarlık borcun 550 milyar dolara çıktığını kaydederek, "Milletten 3,5 trilyon dolarlık vergi topladılar. Atatürk Türkiye'sinin, Cumhuriyet döneminin bütün kazanımlarını haraç mezat sattılar. 64 milyar dolar para aldılar, yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa sattılar. Gelecek garantili projelerle ülkenin, yavruların istikbalini ipotek altına aldılar. Bugün millet, bütün bunlara rağmen fakruzaruret içerisinde yaşıyor. Emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz açlık sınırının altında bir yaşama mahkum edilmiş durumdadır. Eğer dünyanın en zengin coğrafyasında yer alan böyle bir ülkede 30 milyon vatandaş açlık sınırının altında yaşıyorsa, iktidar sahiplerinin, bu ülkeyi 23 yıldır yönetenlerin hesap vermesi gerekir" diye konuştu.

DEM PARTİ'Lİ KOÇYİĞİT: TÜRKİYE'NİN GERÇEK ANLAMDA DEMOKRASİYE İHTİYACI VAR

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de "Türkiye'nin gerçek anlamda bir demokrasiye ihtiyacı var. Emeğin haklarını aldığı bir düzene ihtiyacı var ve burada muhalefet olarak yan yana durmanın, muhalefet olarak ortak ses çıkarmanın öneminin altını biz de bir kez daha çizmek istiyoruz. Bütün bu görüş alışverişleri gerçek anlamda Türkiye'yi düze çıkarmak için yapılacak ortak mücadele hattının çok daha fazla güçlenmesi gerekiyor" dedi.