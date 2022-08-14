CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti

14.08.2022 22:41
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Halil Küzel'in vefat haberini, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu. Kaftancıoğlu, "Bir yol arkadaşımızı daha zamansız kaybettik. Kelimeler anlamsız. Geçirdiği Covid sonrası bir türlü toparlanamayan, uzun bir süredir tedavisi devam eden yol arkadaşımız, yoldaşımız, İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybettik. Çok, çok üzgünüm. Geniş ailemizin başı sağ olsun" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında yayınlanan taziye mesajında da şunlar kaydedildi:

"İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze baş sağlığı diliyoruz."

YORUMLAR
500
CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'diktatörlük' suçlaması CHP'li Bülent Tezcan'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 'diktatörlük' suçlaması CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
21:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi
21:26 Savcı Sayan'ın Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri spiker Fulya Kalfa'yı bunalttı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
21:25 Futbol dünyası bu görüntüyü konuşuyor! Antonio Conte ile Thomas Tuchel birbirine girdi
20:52 Bakan Koca'dan binlerce doktoru ilgilendiren sözler: Yeni uygulama kapsamında sözleşmeli doktorlar daha yüksek özlük haklarına sahip olacak
20:52 Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'den süpriz tercihler! İşte Alanyaspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri...
20:48 Tansiyonun tavan yaptığı Londra derbisinde, Chelsea ile Tottenham yenişemedi! Maça Conte ile Tuchel'in tartışması damga vurdu
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'nin 21'inci kuruluş yıldönümüne dair paylaşım: Türkiye'ye hizmet davamızdan asla geri adım atmadık, atmayacağız
20:14 Vitor Pereira, "Görevden alınmaktan korkuyor musun?" sorusunu duyunca küplere bindi: Bankada ne kadar param olduğunu biliyor musun?
20:07 Korkunç olay! Dengesini kaybedip patoz makinesinin içine düşen çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti
19:50 UNESCO'nun tsunami uzmanından korkutan sözler: İstanbul'u tsunami vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 22:41:26. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement