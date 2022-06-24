CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'nin Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması vatandaşı ikiye böldü

Nakşibendi tarikatına bağlı İsmailağa cemaatinin liderlerinden 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Fatih Camii'ne çıkan yollar da trafiğe kapatıldı.

CAMİDE ADIM ATACAK YER BİLE KALMADI

Törene katılmak için geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala, binlerce kişi camiye akın etti. Sabah saat 10.00'da camilerin kapıları açıldı. Bir saat içinde cami doldu. Adım atılacak yer bile kalmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TÖRENE KATILDI

Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını, Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu kıldırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı cenaze töreninde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Fatih Erbakan gibi isimler de yer aldı.

MUHALEFETİN ADAYLARI ARASINDA İSMİ GEÇEN KESİCİ DE TÖRENDE

Törene katılan isimlerden en dikkat çekici olanı ise son dönemde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayları arasında ismi geçen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici'ydi. Kesici'nin İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılması sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Birçok kullanıcı, CHP'li vekilin Ustaosmanoğlu'nun törenine katılmasını yanlış bulduğunu belirtirken, kimisi de bu hareketini yanlış bulmadıkları yönünde yorum yaptı. Kullanıcıların art arda gelen yorumları sonrası sosyal medya da adeta ikiye bölündü.

İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları;