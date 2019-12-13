CHP İzmir'de ilçe kongreleri başlıyor - Son Dakika
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CHP İzmir'de ilçe kongreleri başlıyor

6 saat önce

CHP İzmir'de yarın başlayacak ilçe kongreleri takviminde Urla, Seferihisar ve Bayındır'da sandıklar kurulacak.

CHP İzmir'de ilçe kongreleri başlıyor, System.String[]

CHP İzmir'de yarın başlayacak ilçe kongreleri takviminde Urla, Seferihisar ve Bayındır'da sandıklar kurulacak. 15 Aralık Pazar günü ise Balçova, Çiğli ve Güzelbahçe'de seçim yapılacak.


CHP İzmir'de mahalle delege seçimleri sürecinin ardından ilçe kongreleri başlıyor. Yarın Urla, Seferihisar ve Bayındır'da ilçe kongreleri gerçekleşecek, 15 Aralık Pazar günü ise Balçova, Çiğli ve Güzelbahçe'de seçim yapılacak. Yarın Urla'da Urit Düğün Salonunda gerçekleşecek kongre saat 09.00'da, Seferihisar'da belediye düğün salonunda yapılacak seçim 10.00'da, Bayındır'da belediye düğün salonunda yapılacak seçim ise 11.00'de başlayacak.


15 Aralık Pazar günü ise saat 10.00'da Balçova'da Balçova Termal Kardelen Salonunda ve Çiğli'de Atatürk Kapalı Spor Salonunda kongreler gerçekleştirilecek. Güzelbahçe'de saat 14.00'te yapılacak seçim Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Seferihisar, İzmir, Urla, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:50 Kaynak: İHA
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