CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Köse: "Ben idamlara karşı bir insanım"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse , kadın cinayetleri ile ilgili yapmış olduğu değerlendirmede idama karşı olduğunu vurguladı.Adalet, Demokrasi ve Barış Yolculuğu Toplantısı kapsamında Adıyaman 'a gelen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse yapmış olduğu basın toplantısında, ekonomiden, kadın cinayetlerinden ve cinsel istismarlardan bahsetti.Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "Biz biliyoruz ki bu ülkede bir şeyler iyi gitmiyor. Biliyoruz ki bu ülkede demokrasi sorunu var, özgürlük sorunu var, adalet sorunu var, ekonomi sorunu var, eğitim sorunu var. İşte bu saydığım sorunları ülkenin her bölgesine her iline anlatmak üzere yola çıktık. İşte bu böyle bir yolculuktur. Kadın gücüne, kadın diline, kadın hassasiyetine inanan biriyim. Bunları güzel bir dille anlatabilirsek, yaşananları olumsuzlukları, anlatabilirsek kadınlar bir şekilde illerine sahip çıkar diye düşünüyorum" dedi.Kadın cinayetlerinden de bahseden Köse, idama karşı olduklarını söyleyerek, "Ben idama karşı olan bir insanım. Yani idamı destekleyen bir insan değilim. Çünkü bir insan suç işlemişse yasalar önünde cezasını çekmesini isteyen bir insanım. İdamın önü açık, bunu geçmişte yaşadık ve gördük. İdam, bu ülkenin demokrasisine, demokrasi yolculuğuna bir kettir. Ben idama karşı olan bir insanım. Çocuk tacizleri, kadın cinayetleri dediğimiz zaman caydırıcı yasaların gelmesi gerekiyor, yasaların uygulanması gerekiyor. Bugün kravat taktı diye jilet gibi bir takım kıyafet giydi diye kadınları öldüren insanlar dış görünüşleri düzgün olduğu zaman indirimler alıyorlar. Böyle bir şey olamaz, böyle bir hukuk sistemi olamaz, işte bizler buna karşıyız. İşte biz istiyoruz ki bu ülkede İstanbul Sözleşmesi gerektiği şekilde yer bulsun. Biz istiyoruz ki caydırıcı yasaların ivedilikle uygulansın" ifadelerini kullandı.Adıyaman'ın kıyılmış tütünü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Köse, "Bugün Adıyaman'a geldik. Adıyaman'ın geçim kaynağı tütün ve Adıyaman'da tütün yok olmuş durumda. Tekel fabrikası yok. Bu insanlar nasıl evine ekmek götürecek bunu anlamakta hakikaten zorlanıyorum. Tütün Adıyaman için genç kızların çeyizi, genç delikanlıların düğün hazırlığı bunların hepsi yok oldu" şeklinde konuştu.Daha sonra konuşan CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz ise "Geçtiğimiz günlerde Emine Bulut kardeşimiz eski eşi tarafından öldürüldü. Bizler kadın kolları olarak 81 ilde yaptığımız basın açıklamasıyla 'ölmek istemiyoruz' dedik ama ne yazık ki aynı gün içerisinde iki kadınımız daha öldürüldü. Maalesef ülkemizde evrensel hukuk sistemi işlemiyor" cümlelerini kullandı.CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak ise konuşmasında, "Bu ülkede kadın olmak kolay değil. Devletimizin yükü ve ailemizin yükü hep kadınlarımızın üzerine oldu. Kadınlarımız kamusal alanda da devletimize her zaman destek oldu. Şebeke suları olmayan köy ve beldelerimizde de kadınlarımız bilek gücüyle çeşmeden evine su taşıdı ama konu ahlak konusu olunca yine akıllara kadın konusu geldi. Güzel ülkemizde kadın ve çocuk katliamına uğramadığımız gün maalesef yok. 6 yaşındaki kızımız Gizem Akdeniz , Özgecan Aslan, Fatma Çelik ve Emine Bulut gibi kadın cinayetleri sayısının çoğaldığı, adaletin kesinlikle olmadığı bir ülkede kadın olmak kolay değil" ifadelerini kullandı.Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen Adalet, Demokrasi ve Barış Yolculuğu Toplantısı'na CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz, partililer, kadın STK temsilcileri, kadın dernek başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN