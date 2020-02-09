CHP Karabük 37. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Karabük 37. Olağan İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

CHP Karabük 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

20 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP iktidarına hep beraber ihtiyacımız var." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, "CHP iktidarına hep beraber ihtiyacımız var." dedi.

Kuşoğlu, Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Karabük 37. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongre sürecinde partililerde ayrı bir heyecan gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin CHP iktidarına, CHP'nin de iktidara hasret olduğunu belirten Kuşoğlu, "28-29 Mart'ta kurultayımızı yapacağız. Bu kurultay, iktidar kurultayı olacaktır. Teması iktidar olacaktır çünkü iktidar zamanıdır çünkü iktidar için çalıştık, iktidar için azmettik. CHP iktidarına hep beraber ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kuşoğlu, Orta Doğu'daki bütün sorunların etnik ve inanca dayalı olduğunu savunarak, "Maalesef Türkiye'de de bunu yerleştirmeye çalıştılar. Türkiye'yi de inanç eksenli bir siyaset etrafında maalesef bölmeye çalıştılar ama bunu başaramadılar. Toplum çok gergin vaziyette. Bu gerginliğin aşılması lazım. Toplumsal barışın bir an önce oluşturulması lazım." ifadesini kullandı.

"Üretim odaklı bir Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi modeli uygulayacağız"

Kuşoğlu, devletin, özel sektörün giremediği alanlarda yatırımcı olmasının şart olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üretim odaklı bir ekonomi modeli uygulayacağız. Üreten bir Türkiye'nin adil olması lazım. Sosyal adaleti de temin edeceğiz. Adil paylaşımı esas alacağız. Kimse aç ve açıkta kalmayacak. Yardım alanların da yardım almaktan çıkıp üretici olmalarını sağlayacağız. CHP'nin liyakatli kadroları vardır. Çalışma azmi vardır ve iktidar zamanıdır."

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir." ve "Savaş meydanında kazanılan başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadıkça hiçbir ülke abat olamaz." sözünü dile getiren Kuşoğlu, "Bu ikisi çok önemli. Biz Atatürk'ün partisi olarak bunu mutlaka yerine getireceğiz." dedi.

Kongre sonunda tek aday olarak seçime giren mevcut İl Başkanı Abdullah Çakır, 97 oy alarak yeniden seçildi.

Kongreye, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Karabük 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Kuşoğlu, Türkiye, Karabük, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:20 Kaynak: AA
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