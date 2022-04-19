CHP Kastamonu İl Başkanlığı satışa çıkarılan arsada kültür merkezi yapılmasını istedi - Son Dakika
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CHP Kastamonu İl Başkanlığı satışa çıkarılan arsada kültür merkezi yapılmasını istedi

19.04.2022 16:15
CHP Kastamonu İl Başkanlığı satışa çıkarılan arsada kültür merkezi yapılmasını istedi

CHP Kastamonu İl Başkanlığı, belediye tarafından satışa çıkarılan arsayla ilgili basın açıklaması yaptı.

CHP Kastamonu İl Başkanlığı, belediye tarafından satışa çıkarılan arsayla ilgili basın açıklaması yaptı.

CHP İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Kastamonu Belediyesinin Kuzeykent Mahallesi'nde 67,5 milyon muhammen bedelle satmayı planladığı arsa önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Partili tüm meclis üyelerini şehrin değerini korumaya davet eden Erbilgin, "Kuzeykent Mahallesi 937 ada 371 nolu parseldeki şehrin son yeşil alanının 26 Nisan Salı günü saat 15.00'te 67,5 milyon lira bedel üzerinden satılması için kollar sıvanmıştır. Önünde toplandığımız arsanın da satılması halinde Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun görev süresi boyunca sattığı arsalardan elde ettiği gelir 88 milyon 116 bin liraya ulaşacaktır." dedi.

Erbilgin, söz konusu arsada yeşil alan korunarak Oğuz Atay'ın isminin verileceği kültür merkezi yapılabileceğini kaydetti.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kastamonu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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