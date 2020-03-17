CHP: Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali çok ciddi sonuçlara yol açabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüsün (Covid-19) cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, buna ilişkin acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.



Ağbaba, yazılı açıklamasında, cezaevlerinin özellikle son 10 yıldır içinden çıkılmaz bir hal aldığını, siyasi iktidarın da çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığını dile getirdi.