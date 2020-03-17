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CHP: Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali çok ciddi sonuçlara yol açabilir
6 saat önce
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Covid-19 virüsünün cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, "Koronavirüsün cezaevlerinde çıkması ihtimali, hiçbirimizin düşünmek istemeyeceği derecede, çok ciddi sonuçlara, ölümlü vakalara yol açabilir." dedi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüsün (Covid-19) cezaevleri için tehlike oluşturduğunu belirterek, buna ilişkin acil önlemler alınması gerektiğini bildirdi.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, cezaevlerinin özellikle son 10 yıldır içinden çıkılmaz bir hal aldığını, siyasi iktidarın da çözüm için ciddi bir politika üretmek niyetinde olmadığını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:04
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