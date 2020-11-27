CHP Kovid-19 Danışma Kurulu'ndan açıklama Açıklaması - Son Dakika

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu'ndan açıklama Açıklaması

27.11.2020 14:15
CHP Kovid-19 Danışma Kurulu'ndan açıklama Açıklaması, System.String[]

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden tasarlanabilmesi için gerçek verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirdi.

CHP Kovid-19 Danışma Kurulu, önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden tasarlanabilmesi için gerçek verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini bildirdi.

Danışma Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının duyurulduğu tarihten bu yana 9 ay geçtiği ve pandeminin bütün hızıyla sürdüğü belirtildi.

İktidarın başından itibaren pandemiyi değil, algıyı yönetmeyi seçtiği savunulan açıklamada, halkın sağlığının korunması için uygulanacak politikaları belirlerken meslek örgütleri, sağlık alanındaki sendikalar, yerel yönetimleri ve bilim insanlarının süreçlere dahil edilmediği ileri sürüdü.

CHP'nin pandeminin başlangıcından itibaren iktidara sürecin şeffaf yürütülmesi çağrısı yaparken, bu süre içerisinde konunun uzmanı bilim insanlarını, meslek örgütlerinden temsilcileri, siyasetçileri ve politika yapıcıları ortak bir masa etrafında buluşturduğu Kovid-19 Danışma Kurulunu oluşturduğu kaydedilen açıklamada, kurulun bu hafta gerçekleştirdiği toplantıda, CHP'li 11 Büyükşehir ve 9 il belediyesinden alınan verileri değerlendirildiği aktarıldı.

Bu değerlendirmede, mart ayından 24 Kasım 2020 tarihine kadar Kovid-19 ve bulaşıcı hastalık sebebiyle bu illerde toplam 21 bin 84 kişinin vefat ettiği tespit edildiği, aynı tarihler arasında Sağlık Bakanlığının ise 12 bin 511 kişinin Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini raporladığı belirtildi.

Kurulda görev yapan bilim insanlarının halk sağlığı adına 5 ana başlıkta Acil Eylem Planı oluşturdukları vurgulanan açıklamada, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere iktidar vakit kaybetmeden bu önerileri uygulamaya koymaya çağrıldı.

Eylem planının ilk maddesi "kurumsal işleyiş" olarak tanımlanırken, bu maddede, önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, izlenmesi ve ihtiyaca göre yeniden tasarlanabilmesi için gerçek verilerin şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması istendi. Bilim Kurulu toplantılarının kararlarının Bilim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir sözcü tarafından topluma açıklanması gerektiği de belirtildi.

Hem merkezi düzeyde hem de illerde, meslek örgütlerinin, sağlık alanındaki sendikaların ve yerel yönetimlerin karar verme süreçlerine katılımlarının sağlanması gerektiği vurgulanan açıklamada, bu amaçla tüm il hıfzıssıhha kurullarında ve il pandemi kurullarında sağlık meslek örgütlerinin temsil edilmelerinin ivedi olarak sağlanması gerektiği kaydedildi.

"Sosyal Politikalar" başlığında sosyal devletin gerekliliği olarak halka kapanma sürecinde doğrudan ve karşılıksız gelir desteği verilmesi şartıyla virüsün en uzun kuluçka süresi olan en az 14 gün boyunca kesintisiz olarak "kapanma" sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

"Sağlık Politikaları" başlığında da hastalık teşhisinin netleştiği an ilaçların bekletilmeden temininin sağlanması, izolasyona tabi olan ve evde tedavi edilen hastalara, etkin ve sürdürülebilir evde sağlık hizmeti sunulması istendi. Ayrıca, özel hastanelerin yoğun bakım sistemlerinin kamunun kullanımına açılması, hasta yatışlarının ise il bazında merkezi olarak yönetilmesi gerektiği belirtildi. Başta sağlık çalışanları olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi ışığında risk altındaki kişilere rutin aralıklarla test yapılması, test sayılarının arttırılması ve yaygınlaştırılması da istendi.

"Sağlık Emekçileri" başlığında ise, sağlıkta, sosyal hizmetlerde ve sağlık çalışanlarının güvenliğini de sağlayacak şekilde personel açıklarının giderilmesi, atanamayan tüm sağlıkçıların atamasının gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Sağlık çalışanlarının barınma ve ulaşım ihtiyaçlarının giderilmesi istenen başlıkta, talep eden sağlık çalışanlarına kamu, özel misafirhanelerinin tahsis edilmesi, sağlık kuruluşlarında çalışanlara pandemi süresince toplu taşımadan ücretsiz yararlanma, filyasyon ekiplerinde çalışanlara ise evlerinden alınıp/bırakılma olanağı sağlanması gerektiğinin altı çizildi.

Kurulun acil eylem planının "Aşı" başlığında ise grip aşısına dair Sağlık Bakanlığının acilen yeterli aşı alımına dönük adımları atması istendi.

Türkiye'de yapılan koronavirüs aşı çalışmalarına kamu desteğinin sağlanması istenen başlıkta, "Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü"nün yeniden açılması gerektiği kaydedildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, sendikalar, 112 Acil, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Kovid-19 Danışma Kurulu'ndan açıklama Açıklaması - Son Dakika


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