CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı - Son Dakika

CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı

22 dakika önce

CHP Kuşadası İlçe Örgütünde kongreler süreci gençlik kolları seçimiyle devam ediyor.

CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı, System.String[]

CHP Kuşadası İlçe Örgütünde kongreler süreci gençlik kolları seçimiyle devam ediyor.


CHP Kuşadası gençlik kolları seçimi ilçe binasında yapıldı. Partili üye gençlerin ve diğer partililerin de ilgi gösterdiği kongrede Doğan can Karakuş tek aday oldu. Toplam 160 oyun kullanıldığı seçimde, oyların tamamını alan Doğan can Karakuş, Kuşadası CHP'nin yeni gençlik kolları başkanı oldu. Seçimlerin sona ermesinin ardından Doğan can Karakuş desteklerini esirgemeyen arkadaşlarına teşekkür ederek, "Yolumuz uzun çok çalışmamız gerektiğini ben ve arkadaşlarım çok iyi biliyoruz. Üstlendiğimiz görevin bilincindeyiz."dedi.


Doğan Can Karakuş başkanlığındaki yeni CHP Kuşadası Gençlik Kolları yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:


Gürcan Bardakçı, Kardelen Çırak Çetinkaya, Eren Erdem, Doğacan Kahraman, Doğuş Kirişti, Ege Kuzgun, Simge Mıkıroğlu, Cansu Polatkan, Mahsuni Sungur ve Gökhan Şenli. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Doğan Can , Kuşadası, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti
Mustafa Kapı: "Önceliğim Galatasaray" Erzurum'daki CHP İl Kongresi'de arbede çıktı, başkan adayı salondan çıkarıldı Erdoğan "Neyi beklediğinizi biliyorum" dedi ve duyurdu: Sayın başkanla mutabık kaldık

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 10:04:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Kuşadası Gençlik Kolları seçimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]