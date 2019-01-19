Son Dakika Haberleri: CHP Kuşadası İlçe Yönetimi Görevden Alındı

CHP Kuşadası İlçe Yönetimi Görevden Alındı

39 dakika önce

CHP Aydın İl Başkanlığı, Ahmet Ekmekçi başkanlığındaki CHP Kuşadası ilçe yönetimini görevden aldı.

CHP Kuşadası İlçe Yönetimi Görevden Alındı, System.String[]
CHP Aydın İl Başkanlığı, Ahmet Ekmekçi başkanlığındaki CHP Kuşadası ilçe yönetimini görevden aldı.

CHP il yönetimi tarafından dün akşam toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda; CHP İl Yönetim Kurulu kararı ile Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi, bugün itibarıyla görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla, dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına, Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız" denildi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in sadece partililerden değil, turizmci ve esnaftan da tepki gördüğünü öne süren CHP ilçe yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin de riske atıldığı görüşünü dile getiriyordu.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 12:38 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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