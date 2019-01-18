CHP'li Aday Levent Tellioğlu: "Belirsizlikten Yorulduğum İçin Adaylıktan Çekiliyorum"
13 dakika önce
CHP'den Karesi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP
'den Karesi
Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu
, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.
CHP'den Karesi ilçe belediye başkan adayı
olarak açıklanan Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsiz şekilde sürmesinden ötürü adaylığını bıraktığını açıkladı. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tellioğlu, "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum" dedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:53 Kaynak: İHA
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