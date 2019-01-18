Son Dakika Haberleri: CHP'li Aday Levent Tellioğlu: "Belirsizlikten Yorulduğum İçin Adaylıktan Çekiliyorum"

CHP'li Aday Levent Tellioğlu: "Belirsizlikten Yorulduğum İçin Adaylıktan Çekiliyorum"

13 dakika önce

CHP'den Karesi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP'li Aday Levent Tellioğlu:
CHP'den Karesi Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan iş adamı Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsizliğinden yorulduğu için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP'den Karesi ilçe belediye başkan adayı olarak açıklanan Levent Tellioğlu, ittifak görüşmelerinin belirsiz şekilde sürmesinden ötürü adaylığını bıraktığını açıkladı. İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Tellioğlu, "Belirsizlikten yorulduğum için adaylıktan çekiliyorum" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Politika
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