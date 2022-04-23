CHP'li Aydın'ın Soru Önergesine Yanıt Veren Dönmez: 2021 Yılında Elektrikte 3 Milyon, Doğal Gazda 1 Milyon Kesinti Yapıldı - Son Dakika

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın soru önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 yılında doğal gazı kesilen abone sayısının 1 milyon 78 bin 18, elektriği kesilen abone sayısının da 2 milyon 970 bin 505 olduğunu açıkladı. Yanıta göre; 2021 yılında elektrikte 850 milyon 141 bin 98 TL, doğal gazda 368 milyon 510 bin 739 TL borç ödenmedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, elektrik ve doğal gaz kesintilerini TBMM gündemine getirmiş, 22 Aralık 2021 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Aydın, Dönmez'e şu soruları yöneltmişti:

"2021 Ocak ayından 2021 yılının Aralık ayı sonuna kadar kaç hanenin elektriği kesildi? Hala kesik olan konut sayısı kaçtır? Vatandaşlarımızın elektrik şirketlerine ne kadar toplam borcu bulunmaktadır? 2021 Ocak-2021 Aralık ayı arasında kaç hanenin doğal gaz sayacı kapatılmıştır? Vatandaşlarımızın toplam ne kadar doğal gaz borcu bulunmaktadır?"

"1 MİLYON 98 BİN DOĞAL GAZ, 2 MİLYON 970 BİN ABONENİN ELEKTRİĞİ KESİLDİ"

Soru önergesine yanıt veren Dönmez, 2021 yılında doğalgaz fatura sayısının 182 milyon 725 bin 236 olduğunu, kesinti yapılan abone oranının yüzde 0,59 yani kesinti sayısının 1 milyon 78 bin 18 olduğunu belirtti. Dönmez, elektrik üretilen fatura sayısının da 333 milyon 764 bin 689 olduğunu, kesinti uygulanan abone oranının yüzde 0,89 yani 2 milyon 970 bin 505 olduğunu aktardı.

Bakan Dönmez'in yanıtında, ödenmeyen borç miktarının elektrikte 850 milyon 141 bin 98 TL, doğal gazda ise 368 milyon 510 bin 739 TL olduğu belirtildi.

Dönmez'in yanıtını ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren Erkan Aydın, şöyle konuştu:

"22 Aralık'ta Enerji Bakanlığı'na soru önergesi vermişiz. Türkiye'de kaç hanenin elektrik ve doğal gaz faturası kesilmiş bunların tutarları nedir diye. Bize de dün itibariyle Bakan'ın kendi imzasıyla 19 Nisan'da bakanlıktan çıkan veriler ulaştı. Elimize ulaşan verilerde bakanlığın verdiği sayılarda yaklaşık 3 milyon hanenin 2021 yılında Ocak Aralık ayında kesilen sayısı ulaştı. Tutar olarak da 850 milyon TL vatandaş bir yıl içinde elektrik faturasını ödeyememiş. Doğal gaz faturası da yaklaşık 368 milyon. O da kişi olarak da fatura olarak da 1 milyon 100 bin civarında" dedi.

"GERÇEKTEN HALKLA ÇOK BÜYÜK EMPATİ YARATTI"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesildiğini anımsatan Aydın, "Kendisi de sivil direniş olarak yaklaşık 4 milyon ailenin nasıl sıkıntı çektiğini nasıl dram yaşadığını gaz lamba eşliğinde ifade etti. Gerçekten halkla çok büyük empati yarattı. İnsanların neler yaşadığını o durumda olmayan varlıklı insanlar da bir nebze olsun Sayın Genel Başkanımız sayesinde hissetmiş, anlamış ve yerine koyma iç güdüsü ile hareket etmiş oldu" dedi.

Aydın, "Bu anlamda çok önemli. Genel başkanımız zaten bireysel yaptığını ifade etti. Parti örgütlerimiz, milletvekillerimiz bu işe dahil değil. Kendisinin sivil direnişi. Asla sivil itaatsizlik değil. Sonuç olarak gelinen noktada 3 milyon küsur vatandaşın elektriği, 1 milyon 100 bin vatandaşın doğal gazı kesilmiş durumda" dedi.