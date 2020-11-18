CHP'li Aydoğan, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye tepki gösterdi - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İçişleri Bakanlığınca, Kanal İstanbul projesini eleştiren afişler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemenin, "16 milyona açılmış bir inceleme" olduğunu savundu.

Turan Aydoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de, katıksız hukuk devleti istediklerini belirtti.

Aydoğan, "Genel Başkanımıza yönelik asla kabul etmeyeceğimiz içerik ve üslupla tehditler savuranlara gıkı çıkmayan savcıları, sorumlu bakanları, hatta bu hayasızlığa tepki göstermeyenleri göreve davet ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliğince İmamoğlu hakkında inceleme başlatıldığını anımsatan Aydoğan, İçişleri Bakanlığı ve yetkili mercilerin, "İstanbul halkının çıkarlarını koruyan, İstanbul'un seçilmiş, gözbebeği belediye başkanını sorgulamaya kalktığını" söyledi.

Kanal İstanbul için "devlet politikası" denildiğini ifade eden Aydoğan, "Henüz olgunlaşmamış, bitmemiş bir süreç varken bunu devlet politikası diye dayatmak, yargıya doğrudan müdahale etmektir. Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan inceleme, 16 milyona açılmış bir incelemedir. Başta biz milletvekilleri olmak üzere, İstanbul halkı ve Türkiye halkı başkanımızın yanındadır. Kanal İstanbul'a karşı çıkanları cezalandırmaya yol arayanların, milletimiz tarafından sandıkta çok daha net bir şekilde cezalandırıldığını yakın tarihte göreceksiniz." diye konuştu.