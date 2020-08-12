CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı - Son Dakika

CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı

İzmir'de Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında manavlık yapan İsmail K.

CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı, System.String[]

İzmir'de Deniz Camgöz liderliğindeki suç örgütü yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında manavlık yapan İsmail K.'yi (46) iş yerinde bacaklarından vurdurttuğu iddiasıyla yargılanan Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, mahkemede verdiği ifadesinde, "Olayda mağdur olan kişi benim" derken, olayda yaralanan İsmail K. ise "Daha önceki belediye başkanı kinci değildi ancak bu başkan kincidir. Beni vurdurmasının tek sebebi nam salmaktır. İstese beni öldürürdü" şeklinde konuştu.

İzmir'de liderliğini Deniz Camgöz'ün yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütü yapılanmasına yönelik yargılama İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katılırken, 13 farklı olayla ilgili suç örgütüne mensup olduğu iddia edilen sanıklar dinlendi.

9 Eylül 2019'da Foça'da manavlık yapan İsmail K.'nin bacaklarından vurulması olayı ile ilgili müşteki sanık olarak ifade veren Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, "Yaralama olayının gerçekleştiği sırada yaklaşık 60 kişi Foça Meydanından Atatürk Meydanına doğru yürüyorduk. İsmail K.'nin vurulduğu haberi geldi. Elimizde çelenklerle olay yerine gittik. Gittiğimde İsmail K. yerdeydi. Hastaneye götürüldü. Menemen Devlet Hastanesine sevk edilmesini rica ettim. Bu olayda mağdur olan kişi benim" dedi

Olaydan sonra tehdit mesajları aldığını ve korumayla gezdiğini savunan Başkan Gürbüz, "En büyük yarayı ben aldım. Belediye Başkanı olarak itibarsızlaştırıldım. Bu olaydan sonra cep telefonuma mesaj geldi. 'Geçmiş olsuna mı gittin?' şeklinde yabancı telefonlardan mesajlar aldım. Hiçbirine cevap vermedim. Hiç birini tanımıyorum" diye konuştu.

"İnsani olarak yapmam gereken her şeyi yaptım"

Yaralama olayından önce İsmail K. ile ilgili yaşanan tartışmayı da anlatan Gürbüz, "Dükkanlarının önüne büfe koymak istediklerini söylediler. Yere kazıklı biçimde demir çakmak istediler. Kendilerine 'Yapmayın' dediğimde Erkan K., elindeki sandalyeyi yere fırlattı. Kötü şeyler söyledi. O sırada polisler geldi. 'Büyütülecek bir şey yok' dedim. İsmail K. daha sonra beni aradı, 'Erkan'a bakma sen' dedi. Belediye tarafından işletmeye kesilen herhangi bir ceza yoktur. Yaralama olayı sonrasında geçmiş olsuna gittim. İsmail K., 'Bu iş sana kalır' dedi. İnsani olarak yapmam gereken her şeyi yaptım. 'Beni madara ettiniz' diye bir beyanım yoktur. Daha yeni belediye başkanı olmuşum. Siyasi olarak itibarsızlaştırıldım. Mağdurum. Devletin verdiği korumayla gezdim. Siyasi olarak da ailevi olarak da yıprandım. Gelen mesajların kimden, nereden geldiğini bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi azmettirmedim" dedi.

"Hem adamı vurduruyorsun, hem hastaneye gidiyorsun' anlamına gelen mesajlar atmışlar"

Duruşmaya koltuk değnekleri ile katılan İsmail K. ise "Bana ateş eden kişinin kolunda dövme vardı. Foça'nın bildiğim bir mafya grubu yoktu. O güne kadar Camgöz ismini duymadım. Daha önceki belediye başkanı kinci değildi ancak bu başkan kincidir. Beni vurdurmasının tek sebebi nam salmaktır. İstese beni öldürürdü" diye konuştu.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün kendisini hastanede ziyaret etmesinin ardından yaşananları da anlatan İsmail K., "Sonradan duyduğuma göre suç örgütü üyeleri 'Hem adamı vurduruyorsun, hem hastaneye gidiyorsun' anlamına gelen mesajlar atmışlar. Ben başkan ve etrafındakilerden şikayetçiyim. Beni vuranlardan şikayetçiyim. Ameliyat oldum ve şu anda ayağımda hasar var" dedi.

"Bu işin bir bedeli olacak"

İsmail K.'nin kardeşi Yakup K. ise "Tartışmadan sonra Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yanımıza geldi. 'Panel koyamazsınız' dedi. Akşam saat 23.30 sıralarında ise telefonum çaldı. Baktım, Fatih Gürbüz arıyordu. 'Ağabeyin beni madara etti bu işin bir bedeli olacak, manavınızı kaldırın' dedi. Olayı neden büyüttüğünü sordum. 'Bu işin bir bedeli olacak' diyerek tekrarladı. Tartışmadan 2 gün sonra çay bahçesinde Ümit K.'yi gördüm. Çocuk tuhaf tuhaf bana bakıyordu. Bu kişiyi olay günü de gördüm" diye konuştu.

"Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi" mesajı

Olayın birkaç gün önceden planlandığını ileri süren Yakup K., "Yılmaz Y.'nin içinde bulunduğu aracın bir hafta boyunca bizim iş yerimizin önünde dolaştığını öğrendik. Meğer bizi keşfediyorlarmış. Olay günü ateş eden kişinin peşinden koştum. 2 el de bana ateş etti. Arabamın arkasına saklandım. Ağabeyimi Foça Devlet Hastanesine kaldırdık. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ağabeyim hastaneye kaldırılırken beni arabasına davet etti. 'Ateş eden kişi sizin isminizi verdi neden arabanıza bineyim?' dedim. 'Hayır olur mu öyle şey' dedi. Arabaya bindim. Yoldayken kendisine mesaj geldi. 'Ağabeyini vuranlar yazıyor' dedi. Mesaj atan kişi 'Sana yapılan terbiyesizliğe cevap verildi yazmış'. Gürbüz ise bana 'Bu ikimizin arasında kalsın, birlikte mesajları savcılığa veririz' dedi. Ertesi günü Gürbüz hastaneden hiç ayrılmadı. Bir hafta önce bizi kovan adam bizi evlat edindi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, eksik ifadelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İzmir'in Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav işleten İsmail K., 9 Eylül 2019'da müşteri olarak gelen bir kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Saldırgan, birkaç el ateş ettikten sonra yaya olarak yakındaki pazar yerine doğru kaçtı. Ardından burada park halindeki bir otomobile binerek uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki bacağından yaralanan İsmail K.'yi hastaneye kaldırdı. Şüphelinin kaçtığı 06 BCS 030 plakalı araç Torbalı ilçesinde bulundu.

İddianame

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının konuya ilişkin başlattığı soruşturmada Gürcistan'a kaçtığı belirlenen Deniz Camgöz'ün liderliğini yaptığı ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 38 kişi gözaltına alınıp, tutuklandı. Şüpheliler hakkında hazırlanan 22 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianame, İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianameye, Foça ilçesinde çay bahçesi ve manav dükkanı işleten İsmail K.'nin, bacaklarından tabancayla vurulması olayına ilişkin verdiği ifade de girdi. İsmail K.'nin olayın azmettiricisi olarak Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz'ün adını verdiği ortaya çıktı.

İsmail K.'nin iddianamede yer alan ifadesinde, "Manav dükkanımın sağ kolu dövmeli bir kişinin bana ateş ettiğini ve terliğimin kan dolduğunu gördüm. Kaçarken de ateş etmeye devam eden kişi, 'Fatih başkana kimse yanlış yapamaz' diye bağırıyordu. Ardından Gürbüz'ü ve belindeki silahı gördüm. 'Ambulans' diye bağırıyordu. Ardından beni Foça Devlet Hastanesine götürdüler. Başkan Gürbüz de geldi. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz akşama kadar yanımda kaldı. Bana, 'Bunu yapanı polislerden önce bulacağım. Asarlık Mahallesi ve İzmir'e adam saldım' dedikten sonra hastaneden ayrıldı. Beni vurduran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'dür. Bundan sonra başıma gelecek her şeyden Fatih Gürbüz ve çevresi sorumludur" dedi. - İZMİR

Fatih Gürbüz, Fatih, İzmir, Foça, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 15:13

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 12 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 18 can kaybı, 1212 yeni vaka tespit edildi Türkiye'den, Yunanistan'a destek veren İsrail'e sert tepki: Bozacının şahidi şıracı Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti 3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alman Hükümeti ülkede artan koronavirüs vakalarından endişe duyuyor Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi         
16:54
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı         
16:48
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var         
13:00
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü         
12:08
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu Muharrem İnce'nin ne söyleyeceği merak edilen basın toplantısının programı belli oldu         
10:21
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık         
09:36
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak         
09:11
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler         
08:57
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor         
08:20
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi         
04:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 22:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Başkan Fatih Gürbüz'ün yargılaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei