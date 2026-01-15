CHP'li Başkan İfade Verdi - Son Dakika
15.01.2026 10:26
CHP Denizli İl Başkanı Horzum, Nihat Zeybekci'nin şikayetiyle savcılığa ifade verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin şikayeti üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen hazırlık soruşturması kapsamında Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum Denizli Acil Durum Hastanesi inşaatı önünde yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci için kullandığı sözler sebebiyle soruşturma başlatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin "tehdit" iddiasıyla şikayetçi olduğu dosya kapsamında ifade veren İl Başkanı Horzum'un, kamuoyuna yansıyan sözlerinin arkasında durduğu belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, savcılık ifadesinde daha önce yaptığı açıklamaları yineleyerek, "Kamunun malına kim zarar verdiyse, kimler sebepsiz zenginleştiyse burunlarından fitil fitil getireceğiz" sözlerini kullandığını beyan etti.

Su Tartışması Hastane İnşaatına Taşındı

Süreç, Nihat Zeybekci'nin Acil Durum Hastanesi'ne su aboneliği verilmediği ve su bağlanmadığı yönündeki açıklamalarının ardından başladı. Bunun üzerine Horzum, 6 Ocak'ta hastane inşaatına giderek binaya girmek ve çeşmelerden su aktığını göstermek istedi. Ancak Horzum'un, görevli personel tarafından içeri alınmadığı belirtildi. Horzum, daha sonra inşaat alanının bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Nihat Zeybekci'yi hedef alarak, halkın menfaatini savunmak yerine müteahhit firmayı koruduğunu öne sürmüştü. Bu açıklamaların ardından Zeybekci'nin şikayetiyle adli süreç başlatıldı.

CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nihat Zeybekçi'nin 'tehdit' şikayeti üzerine bugün Cumhuriyet Savcılığı'ndan ifade için davet edildim. Savcıya, Şehir Hastanesi önünde yaptığım basın açıklamasında 'burunlarından fitil fitil getireceğim' ifadesini ayrıntılı şekilde aktardım. Söz konusu açıklamamda dile getirdiğim hususların arkasında olduğumu açıkça ifade ettim. Kamu kaynaklarını kişisel menfaatleri doğrultusunda kullanan, sebepsiz zenginleştiği tespit edilen her kim olursa olsun; bu durumun hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde burunlarından fitil fitil getireceğimizi vurguladım. Hiç kimsenin, bu milletin emeğiyle oluşan kamu kaynaklarını kendi çıkarları için kullanma hakkı yoktur. Bu konudaki mücadelem, hukuk ve adalet sınırları içerisinde kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
