CHP'Lİ BULUT'TAN 'İTHAL ÇÖP' TEPKİSİ - Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Türkiye'nin Avrupa'dan plastik atık ithal etmesine tepki göstererek, "Milli ve yerli olma konusunda övünen, bunu dile getiren bir iktidarın, Avrupalının çöpünü ithal etmesi kadar büyük bir ihanet yoktur" dedi.

CHP'li Bulut, yanında getirdiği çöpleri TBMM kürsüsüne koyarak basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kürsüdeki çöpleri Adana Çukurova'dan topladığını ve Avrupa ülkelerinden geldiğini belirten Bulut, Türkiye'nin, Avrupa'dan en çok plastik atık ithal eden ülke olduğunu söyledi. Türkiye'nin 2019 yılında 582 bin ton, 2020 yılında ise 660 bin ton plastik atık ithal ettiğini ifade eden Bulut, "En çok İngiltere'nin gönderdiği çöpler var. İthalatın üçte ikisi İngiltere'den. Milli ve yerli olma konusunda övünen, bunu dile getiren bir iktidarın, Avrupalının çöpünü ithal etmesi kadar büyük bir ihanet yoktur. Adana'da plastik atık konusunda ciddi bir sanayi olduğu söyleniyor. Ancak Türkiye'de dönüştürülecek bu kadar atık varken ithalatı doğru bulmuyoruz. Bu ürünler ton başına 200-450 avro arasında bedelle alınıyor" diye konuştu.