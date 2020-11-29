CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki - Son Dakika

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki

29.11.2020 11:13
CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki, System.String[]

AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılı bütçesine büyük tepki göstererek, "Büyükşehir Belediyesi'nin 1 katrilyonluk bütçesinden Süleymanpaşa'ya koca bir sıfır" dedi.

AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılı bütçesine büyük tepki göstererek, "Büyükşehir Belediyesi'nin 1 katrilyonluk bütçesinden Süleymanpaşa'ya koca bir sıfır" dedi.

1 milyar 120 milyon (Eski TL karşılığı 1 katrilyon 120 trilyon) TL'lik devasa bütçeden Süleymanpaşa'ya ayrılan yatırım bütçesinin 2021 yılı için 12 milyon 930 bin TL, 2022 yılı için ise sadece 1 milyon TL olduğunu belirten Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu miktarların da yeni bir yatırım için değil, yıllardır bitirilemeyen yeni otogar inşaatı ve kamulaştırmalar için ayrıldığını, 2022 yılı sonuna kadar Süleymanpaşa'ya bir kuruşluk yeni yatırım yapılmayacağını ifade etti. Yüksel, devasa büyükşehir bütçesinden Süleymanpaşa'nın payına yeni yatırım olarak koca bir sıfır düştüğünü söyledi.

Bütçe CHP'li belediyelere

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin partizanca bir yaklaşım içinde bütçe hazırladığını kaydeden Yüksel, Süleymanpaşa ve AK Partili diğer üç ilçe belediyesi ile kıyaslandığında bütçenin nerdeyse tamamının CHP'li belediyelere ayrıldığını vurguladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları yatırım projeleri ile ilgili tabloları kamuoyuyla paylaşan Yüksel, nüfus bakımından büyük farklar olmamasına rağmen Çorlu ve Çerkezköy'e ayrılan yatırım bütçesinin Süleymanpaşa'dan katbekat fazla olduğunu kaydetti. Yüksel, "Elbette Çorlu'muza, Çerkezköy'ümüze yatırım yapılmalı, çünkü yıllardır ilçelerimizin ihtiyaçları doğru analiz edilmedi, doğru ve zamanında yatırımlar yapılmadı. Lakin 1 milyon 60 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ ilimizin 11 ilçesine adaletli planlama yapılmalıydı" dedi.

"Süleymanpaşa cezalandırılıyor"

Yüksel, aslan payı CHP'li belediyelere ayrılmış olsa da bu ilçeler için de ayrılan bütçenin yetersiz olduğunun altını çizdi. Yüksel, ancak Trakya'nın en büyük ikinci ilçesi olan Süleymanpaşa'da yaşayan 205 bin vatandaşın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tercihini AK Parti'den yana kullandığı için Büyükşehir Belediyesi tarafından cezalandırıldığını vurguladı.

"Partizanca, adaletsiz bir bütçe"

Yatırım ve hizmet için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin himmetine ihtiyaç duymadıklarını da söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Biz 205 bin hemşehrimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda her türlü yatırımı ve hizmeti gerçekleştirebiliriz. Şikayet etmek için değil, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin partizanca, adaletsiz bir şekilde ve bizlere hiçbir aşamasında danışmadan bütçe oluşturduğu gerçeğinin kamuoyu ve kıymetli hemşehrilerimiz tarafından bilinmesi için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Sorumlu olduğumuz 205 bin Süleymanpaşalı'nın vergileri ile oluşturulan bütçede vatandaşlarımızın haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bütçeye AK Partili belediye başkanından tepki - Son Dakika


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