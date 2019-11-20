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CHP'li eski başkan partisinden ihraç edildi

6 saat önce

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Karabağ, partisi CHP'den ihraç edildi.

CHP'li eski başkan partisinden ihraç edildi, System.String[]

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Karabağ, partisi CHP'den ihraç edildi.


31 Mart Yerel Seçimleri aday belirleme sürecinde, yaptığı açıklamalar sonrası hakkında kesin ihraç talebiyle dosya hazırlanan Bayraklı eski Belediye Başkanı Hasan Karabağ, partisi CHP'den ihraç edildi. Dosya önce Merkez Yönetim Kurulu (MYK)'na, ardından Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilirken, Yüksek Disiplin Kurulu da geçen hafta dosyayı İzmir'e geri göndermişti. Bugün toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu, Karabağ'ı oy birliği ile partiden ihraç etti. Karabağ'ın ihraç kararına 10 gün içinde itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi. - İZMİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayraklı, Karabağ, İzmir, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 05:38 Kaynak: İHA
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