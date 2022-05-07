CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: "Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor" - Son Dakika
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CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: "Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor"

07.05.2022 14:28

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, Niğde Altunhisar’da dinlediği besici Hacı Hüseyin Doygun, maliyetlerin artması nedeniyle damızlık hayvanların bile kesime gönderildiğini söyledi. Doygun, “Ben aynı zamanda çiftçilik yaptığım için yoncayı kendim üretiyorum, buna rağmen yem konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum. Geçen yıl 3 bin 600 lira olan gübre bugün 13 bin lirayı geçti. Bu sistemle hayvancılık yapmamız çok zor” dedi. Gürer, bu tablonun ileride ülkede hem süt hem de et ürünleri noktasında ciddi sorunların yaşanmasına neden olabileceği uyarısını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Altunhisar'da dinlediği besici Hacı Hüseyin Doygun, maliyetlerin artması nedeniyle damızlık hayvanların bile kesime gönderildiğini söyledi. Doygun, "Ben aynı zamanda çiftçilik yaptığım için yoncayı kendim üretiyorum, buna rağmen yem konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum. Geçen yıl 3 bin 600 lira olan gübre bugün 13 bin lirayı geçti. Bu sistemle hayvancılık yapmamız çok zor" dedi. Gürer, bu tablonun ileride ülkede hem süt hem de et ürünleri noktasında ciddi sorunların yaşanmasına neden olabileceği uyarısını yaptı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altınhisar ilçesinde besicilerle bir araya geldi. Yaşadıkları sıkıntıları anlatan küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Hüseyin Doygun, maliyet artışlarının yetiştiricileri mağdur ettiğini söyledi.

"YILDA ALDIĞIMIZ 35 LİRALIK DESTEK BİR HAYVANIN BİR GÜNLÜK YEM PARASI BİLE ETMİYOR"

Doygun, "Geçen sene 95 liraya aldığımız yem, bugün 280-330 lira arasındaki fiyatlarla satılıyor. Geçen yıl 800 lira olan samanın tonu 2 bin, küspe 800 lirayı geçti.  Girdi maliyetleri çok yükseldi" dedi. Aynı zamanda çiftçilik yaptığını, yoncayı üretmesine rağmen diğer yem türlerindeki maliyet artışlarından büyük oranda olumsuz etkilendiğini anlatan Doygun, "Hayvan başına yıllık 35 lira destek alıyoruz. Yılda aldığımız 35 liralık destek bir hayvanın bir günlük yem parası bile etmiyor" diye konuştu.

"ŞEKERPANCARINI 410 LİRAYA SATIP, KÜSPESİNİ 850 LİRAYA ALIYORUZ"

Şeker fabrikasına geçen yıl tonu 410 liradan şeker pancarı verdiklerini anlatan Doygun, aynı fabrikadan hayvan yemi olarak geri satın aldıkları şeker pancarı küspesine ise 850 lira ödediklerine dikkat çekti. Bu maliyet artışlarıyla hayvancılık yapmanın mümkün görünmediğine işaret eden Doygun, bankalara 400 bin TL borcunun olduğunu, hayvanları sattığında elde ettiği parayla banka borçlarını ödeyip ödemeyeceği konusunda kuşku duyduğunu kaydetti.

"MALİYET ARTIŞLARINDAN ŞİKAYETÇİYİZ. BU SİSTEMLE HAYVANCILIK YAPMAMIZ ÇOK ZOR"

Küçükbaşlarda damızlık hayvanların, büyük başlarda ise gebe süt ineklerinin bile artık bakımları yapılamadığı için kesime gönderildiğini anlatan Doygun, "Ben aynı zamanda çiftçilik yaptığım için yoncayı kendim üretiyorum, buna rağmen yem konusunda büyük sıkıntı yaşıyorum. Geçen yıl 3 bin 600 lira olan gübre bugün 13 bin lirayı geçti. Maliyet artışlarından şikayetçiyiz. Bu sistemle hayvancılık yapmamız çok zor" diye dert yandı.

Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde buğdayı 680 liraya satıp mazotu bin 300 liraya aldıklarını hatırlatan Doygun, "Bugün buğday kaç lira, mazot kaç lira? Dolar bir yılda 7 liradan 15 liraya çıktı. 1999 yılında tarla destek parası 19 bin liraydı. 20 yıldır aynı kaldı, çeyrek altın o zaman 35 lira idi, şimdi bin 600 lira oldu. Asgari ücret eridi gitti, salatalık ve domates 20 liradan satılıyor. Beğenmediğimiz kırmızı lahananın kilosu 8 lira." dedi.

"SEKTÖRDEKİ BU TABLO İLERİDE SÜT VE ET ÜRÜNLERİNDE CİDDİ PRABLEM YAŞANMASINA NEDEN OLACAK"

CHP'li Gürer de küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin gerçekten çok büyük bir çıkmazın içine girdiklerini, damızlık hayvanların ve süt ineklerinin bile bakımları yapılamadığı için artık kesime gönderildiğini ifade etti. Gürer, sektördeki bu olumsuz tablonun ileride ülkedeki hem süt hem de et ürünleri açısından ciddi bir problem yaşanmasına neden olabilecek boyutlara geldiğine işaret etti.

"YETKİLİLER HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARINI YERİNDE TESPİT EDİP ÇÖZÜM YOLLARI BULMALI"

Süt fiyatında yeni düzenlemeye gidildiğini anımsatan Gürer, "1 lira süt desteği kısa sürede 20 kuruşa çekildi. Süt fiyatında artış 15 Mayıs'ta geçerli ancak Anadolu'da küçük aile tipi işletmeler süt toplayıcılarına ürün veriyor. 5 lira 70 kuruş daha uygulanmadan 7 lira 50 kuruş fiyat yükseldi ancak 5 lira 70 kuruş iken 1 lira destek vardı o geriye çekildi. Kırsal daha düşük fiyatla süt sattığı için sorunları da artıyor" diye konuştu. Gürer, yetkililerin hayvancılık sektörünün sorunlarını yerinde tespit edip çözüm yollarının bulunmasına yönelik çalışma yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor
CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor
CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor
CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Damızlık, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Gürer'e Dert Yanan Besici Doygun: 'Maliyet Artışlarından Şikayetçiyiz. Bu Sistemle Hayvancılık Yapmamız Çok Zor' - Son Dakika


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