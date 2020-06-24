CHP'li Hamzaçebi, maketten konut satışı mağdurları için araştırma önergesine destek istedi - Son Dakika

CHP'li Hamzaçebi, maketten konut satışı mağdurları için araştırma önergesine destek istedi

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, maket üzerinden konut satışı vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık iddialarıyla ilgili hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis araştırması istediklerini belirterek, tüm siyasi parti gruplarından önergelerine destek istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, maket üzerinden konut satışı vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık iddialarıyla ilgili hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için Meclis araştırması istediklerini belirterek, tüm siyasi parti gruplarından önergelerine destek istedi.

Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi

Hamzaçebi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen mahkumiyet kararının bölge idare mahkemesince hukuka uygun bulunmasını eleştirdi.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarını 7-8 yıl önce yaptığını söyleyen Hamzaçebi, "Bu kararın İstanbul seçimlerinin birinci yıl dönümüne denk getirilmesi, kararın hukuki değil siyasi olduğuna güçlü bir işarettir. İfade özgürlüğü kapsamında olan bu paylaşımların bir davaya konu edilmesi, sandıkta kaybedilen seçimin rövanşının başka şekillerde alınmak istendiğini göstermektedir." diye konuştu.

Türkiye'de yaklaşık 100 bin kişinin konut satışı vaadiyle dolandırıldığını ifade eden Hamzaçebi, özellikle İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki nüfus artışının konut talebini arttırdığını söyledi.

Hamzaçebi, Esenyurt'taki konut projelerinden ev alan birçok vatandaşın mağdur olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlar, yıllardır dişlerinden, tırnaklarından artırdıkları paralarla maket üzerinden tanıtılan projelere para yatırmak suretiyle ev alma umuduna kapılmışlar ama uzun yıllar geçmiş olmasına rağmen hala konutlarını alamadılar." dedi.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun katıldığı tanıtım projelerinden birinin fotoğrafını gösteren Hamzaçebi, "Bu proje 13 katlıdır ama ruhsatı 5 katlıdır. Belediye Başkanı burada poz verirken ruhsatı ise 5 katlı vermiş. Şu an bu 5 katın ruhsatı da iptal edilmiş, inşaat tamamlanmamıştır." diye konuştu.

Hamzaçebi, söz konusu projede 450 mağdurun bulunduğuna dikkati çekerek, dönemin Ticaret Bakanlığının Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un gereklerini yerine getirmediğini savundu.

Engelli bir çocuk annesinin, engelli ailelerine indirimli ev satma vaadiyle yaşadığı mağduriyete de değinen Hamzaçebi, "Bu şekildeki bir organize dolandırıcılığı vatandaşların bireysel hak arama yöntemiyle yargıda çözüme kavuşturmasının imkanı yoktur. Bu nedenle bir soru önergesini Ticaret Bakanlığına verdim. Ayrıca milletvekili arkadaşlarla bir Meclis Araştırma Önergesini de TBMM Başkanlığına verdik. Bunu partilerüstü bir konu olarak görüyorum ve tüm partilerin bu önergeye destek vermelerini diliyorum. Ayrıca konu örgütlü bir suç olduğu için bir dilekçeyi de önümüzdeki günlerde Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) yollayacağım." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:47 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Hamzaçebi, maketten konut satışı mağdurları için araştırma önergesine destek istedi - Son Dakika

Son Dakika

18:16 Bolu'da koronavirüs vakaları 3 kat arttı 17:56 İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum 17:32 Diyarbakır'ı karıştıran 200 milyonluk vurgunu yapan kuyumcu kar payı verip güven kazandığı ortaya çıktı 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 15:07 Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi 14:27 İlçe halkı diken üstünde! Sivas'taki vakaların yüzde 70'i Şarkışla'da görüldü 13:04 Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor 13:02 Son Dakika: Türkiye genelinde haftanın ilk 2 günü yapılan maske denetiminde binlerce kişiye ceza kesildi 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 11:32 MHP'den Kutalmış Türkeş'in sözlerine aynı sertlikte yanıt: Hem vefasızlık, hem terbiyesizlik yapıyor 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:59 Çatalca'da bir aile evlerinin üzerinden geçen hortumu saniye saniye kaydetti
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:59:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Hamzaçebi, maketten konut satışı mağdurları için araştırma önergesine destek istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]