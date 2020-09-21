CHP'li İbrahim Kaboğlu'nun aracına saldıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına saldırarak camlarını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, "Aracın sahibinden özür dilemeye razıyım. Bu olay tamamen öfkeli bir anıma yenik düştüğüm için oldu. Çok pişmanım, yapmamam gerekiyordu" dedi.

Kadıköy Koşuyolu mahallesinde geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olayda iddiaya göre, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ile evinin yakında bulunan mekanın müdürü ve çalışanları arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Kaboğlu'nun aracına taş atarak camlarını kırdığı iddia edilen işletme müdürü Mustafa Ş. ve güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği iddia edilen garson Şahin K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, "mala zarar verme" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadeleri ortaya çıktı

Gözaltına alınarak serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. İşletme müdürü şüpheli Mustafa Ş. ifadesinde söz konusu işletmenin sorumlu müdürü olduğunu belirterek, "Olay günü kafeyi bir müşteriye kapattım. Eve gitmedim. İş yerinde bir süre daha kalmak istedim. Bahçe kısmında iş yeri çalışanlarıyla oturmaya başladım. Muhabbet edip biraz da alkol aldım. Daha sonra Şahin K. yanıma gelerek eski kız arkadaşımızın aracıyla iş yerinin önünden geçerek sol tarafa doğru girdiğini söyledi. Ben de, 'git aracı durdur, onu buraya getir' dedim. Şahin K. gitti, bir süre sonra geri geldi. Aracı durduramadığını söyledi. Daha sonra ben dışarı çıkıp bakındım ancak kimseyi göremedim. Ona çok kızgındım. Alkolün de etkisiyle hırsımı alamadığım için kaldırımda bulunan taşı elime aldım ve aracın kapı camına attım, camı kırdım. Taş aracın arka koltuğunda kaldı" dedi.

"Aracın sahibinden özür dilemeye razıyım"

Aracın camını kırdığında sağ elinden yaralandığını söyleyen şüpheli, "Ben aracın camını sahibine kasıt olsun diye kırmadım. Araç sahibiyle bir husumetim yoktur. Kaldı ki ben aracın sahibinin kim olduğunu da bilmiyorum. Rastgele bir araç olarak düşünüp bunu yaptım. Kontrolümü sağlayamadığım için o anlık kızgınlıkla bunu yaptım. Çok pişmanım. Aracın sahibinden özür dilemeye razıyım. Masrafını da karşılamaya razıyım. Aracın sahibinin milletvekili olduğunu karakolda öğrendim" diye konuştu.

"Öfkeli anıma yenik düştüm"

İşletmenin çevrede oturanlar tarafından zaman zaman belediyeye şikayet edildiğini kaydeden şüpheli, "Ancak şikayet edenlerin kim olduklarını ben bilmiyorum. Bu olay tamamen öfkeli bir anıma yenik düştüğüm için oldu. Çok pişmanım, yapmamam gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Kamera açısını değiştirdiğimi hatırlamıyorum"

Şüpheli Şahin K. ifadesinde kafede garson olarak çalıştığını söyleyerek, "İşletmenin mesul müdürü Mustafa Ş.'dir. 16 Eylül'de saat 00.00 sıralarında bu iş yerini müşteriye kapattık. Daha sonra Mustafa Ş. ve başka arkadaşlarla birlikte biraz alkol aldık. Ben dışarı çıktım. Daha sonra dükkan içerisinde başka işlerle meşgul oldum. Bana Polis Merkezi'nde bir güvenlik kamerasının açısını değiştirdiğimi söylediler. Ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Bahsi geçen camı kırılan aracı ben daha önce hiç görmedim. Kimin aracıdır bilmem. Benim bu olayla alakalı olarak söyleyeceklerim bundan ibarettir" dedi. - İSTANBUL