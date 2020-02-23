CHP'li İlgezdi: "Çocuklarımızın Atatürk sevgisini ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma... - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'li İlgezdi: 'Çocuklarımızın Atatürk sevgisini ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma... - Son Dakika

CHP'li İlgezdi: "Çocuklarımızın Atatürk sevgisini ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma...

6 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Çocuklarımızın içindeki Atatürk sevgisini yaptıkları resimle, yazdıkları şiirle, besteledikleri şarkılarla ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma düzenliyoruz.

CHP'li İlgezdi:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Çocuklarımızın içindeki Atatürk sevgisini yaptıkları resimle, yazdıkları şiirle, besteledikleri şarkılarla ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

İlgezdi, yazılı açıklamasında, Cumhuriyetin aynı zamanda büyük bir eğitim ve kültür devrimi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet değerlerini yaşatmak için siyasi mücadele kadar çocukların hayal gücüne ve yaratıcılıklarına güvenmenin önemine işaret eden İlgezdi, şöyle devam etti:

"CHP olarak Milli Egemenlik mücadelemizin 100'üncü yılında resim şiir ve beste yarışması düzenledik. Çocuklarımıza kuruluş ve kurtuluş coşkusunu tekrar yaşatacağız. Çocuklarımızın içindeki Atatürk sevgisini yaptıkları resimle, yazdıkları şiirle, besteledikleri şarkılarla ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Unutturulmak istenen cumhuriyet değerleri ile çocuklarımızın bağlarının daha da artması için daha çok çocuğumuzun eser vermesini istiyoruz. Bu bakımdan son başvuru tarihimizi 27 Mart 2020 Cuma gününe uzattık."

"Çocuklarımızın eserlerini bekliyoruz"

Çocuklara yönelik yarışmanın resim, şiir ve beste dallarında gerçekleştirildiğini ve bütün çocuklara açık olduğunu anımsatan İlgezdi, 17 yaşından büyüklerin de beste kategorisinde yarışmaya katılabileceğine değindi.

Yarışmanın ödüllerine ilişkin bilgi veren İlgezdi, Beste Yarışması Büyükler Kategorisinde birinci olana 50, ikinci olana 30, üçüncü olana da 20 bin lira ödül verileceğini belirtti.

İlgezdi, resim, şiir ve beste yarışmalarında eserleri dereceye giren öğrencilerden birincinin 20, ikincinin 15, üçüncülerin de 10'ar bin lira ödül alacağını aktardı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, "Egemenliğimizin 100'üncü yılında çocuklarımızın gözünden Cumhuriyet ve kazanımlarına dair hayallerini görmek istiyoruz. Resimlerinde, şiirlerinde, bestelerinde Cumhuriyete bakışlarını, özlemini duyduklarını kısacası onlara bırakmamız gereken dünyayı onların gözünden görmek, hissetmek için çocuklarımızın eserlerini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:02 Kaynak: AA
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