CHP'li Kuşoğlu, kamu kurumlarının TBMM'yi bilgilendirmemesini eleştirdi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, kamu kurumlarının kanundan kaynaklanan TBMM'yi bilgilendirme görevini yerine getirmediğini söyledi.

Kuşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle beraber, TBMM'nin görev, yetki ve sorumluluklarında önemli sıkıntılar ile aksamaların olduğunu belirtti.

Yazılı, sözlü mevzuata ve geleneklere uyulmadığını ifade eden Kuşoğlu, "TBMM'nin, yürütme erkinin gölgesinde çalışan, onun emrinde olan bir kurum haline geldiğini" öne sürdü.

Merkez Bankası'nın kanununa göre yılda iki kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yapması gereken bilgilendirmenin henüz yapılmadığını dile getiren Kuşoğlu, bunların emredici hükümler olduğunu ve mutlaka yapılması gerektiğini kaydetti.

TBMM ile Plan ve Bütçe Komisyonuna düzenli olarak bilgi vermesi gereken 9 kurumun ve ilgili mevzuatın bulunduğunu söyleyen Kuşoğlu, SGK'nin tarihinde henüz hiç bilgilendirme yapmadığını; talep etmelerine rağmen TÜİK'in de bilgilendirme gerçekleştirmediğini vurguladı.

Kuşoğlu, "İdarede çürümüşlük söz konusu. Bunun bilinmesi istenmediği için TBMM'nin bilgisinden kaçırılıyor. Kamu kurumları bu bilgilendirmeleri yapmadığı için TBMM'nin gücü, etkinliği ve önemi azalıyor; demokrasinin ve millet iradesinin gücü ve etkinliği azalıyor. Devlet mekanizması çalışmıyor ve devlet yönetilemiyor. Bunun suçlusu TBMM yönetimi mi, kamu kurumları mı veya sistem mi? Bence her üçünün de sorumluluğu var." değerlendirmesinde bulundu.