Son Dakika Haberleri: CHP'li Muharrem İnce Sandıklı'da

CHP'li Muharrem İnce Sandıklı'da

55 dakika önce

CHP'li Muharrem İnce Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesini ziyaret etti.

CHP'li Muharrem İnce Sandıklı'da, System.String[]
CHP'li Muharrem İnce Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesini ziyaret etti.

CHP'nin geçtiğimiz 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce Sandıklı'da esnafları ziyaret ederek sohbet etti.

Sandıklı Ulu Camide cenaze olduğunu fark eden İnce, cenaze yakınlarına giderek başsağlığı diledi.

Daha sonra Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığına geçen İnce, odanın başkanlığına seçilen Fatma Toptaş'a hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette konuşan İnce şunları söyledi:

"Köylüyü, çiftçiyi, üretimi konuşmak lazım, mazotu, buğdayı konuşmak lazım" diyen İnce "Ne yazık ki, soğanın bile kuyrukla satıldığı bir Türkiye'de bunları konuşmuyoruz meydanlarda olmayan şeyleri konuşuyoruz. 2002'de iktidara geldiklerinde dolar 1,5 liraydı sonra dolar 7,5 TL'ye çıktı. Sonra 5,5 TL'ye düşünce bayram ettiriyorlar. Önce eşeği kaybettirip hem bulduruyorlar. 2004'de hatırlayın gündüz vakti havai fişek atarak Avrupa Birliği'ne soktular bizi. Bizi Avrupa Birliği'ne soktuk derken, bizi birbirimize soktular ve birbirimize düşürdüler. Dış politikada komşular ile sıfır sorun diye başladık. Bütün komşularla sorunlu olduğumuz gibi dünyanın en uzak ülkesi ile de sorunluyuz artık. Köylü perişan, iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor artık ekmiyor kimse."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:26 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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