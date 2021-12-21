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CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale - Son Dakika

CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale

21.12.2021 10:29

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkede kaybolan güveni geri getirmek için milletin hakemliğine başvurmak, sandığı milletin önüne getirmek tek çaredir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, "Ülkede kaybolan güveni geri getirmek için milletin hakemliğine başvurmak, sandığı milletin önüne getirmek tek çaredir. Sandık; döviz piyasasına da faize de yapılacak en etkili müdahaledir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, milletin borç faiz yükünün giderek arttığını belirterek, Türkiye'ye benzer ekonomileri bulunan ülkelerin faizleri artırdığını ya da artırmaya hazırlandığını söyledi. Türk lirasının 1 günde yüzde 7 değer kaybettiğini söyleyen Öztrak, "Dolar ben buraya gelirken 17,5 liranın üzerindeydi. Bunlar olacak işler değil. Şu anda Türkiye ekonomisi için en önemli şey; döviz kurunda aşırı oynaklığı ve ekonomide istikrarsızlığı sonlandırmaktır. Bunun için Erdoğan'ın elini tuşlardan çekmesi ve artık susması gerekir ama bu da yetmez. Ülkede kaybolan güveni geri getirmek için milletin hakemliğine başvurmak, sandığı milletin önüne getirmek tek çaredir. Milletimizin hali ortadadır. Sıkıntılar çok büyüktür. Milletimiz artık en kısa sürede sandığın önüne gelmesini beklemektedir. Ülkedeki güven bunalımını aşmanın başka bir yolu yoktur. Sandık; döviz piyasasına da faize de yapılacak en etkili müdahaledir. Artık daha fazla gecikmeden, milletin hakemliğine gitmek herkes için en hayırlı seçenektir" diye konuştu.

'BU DÜZENLEME İŞ BARIŞINI BOZAR'

CHP'li Öztrak, asgari ücretin tek tip ücrete dönüşeceğini belirterek, "Bu hükümet ülkemizde çalışanların yüzde 60'ını zaten asgari ücretli yapmıştı. Şimdi anlaşılan tamamını asgari ücrete mahkum etmeye çalışıyor. Bu düzenlemeyle asgari ücrete yakın ücret alanlar, fazla mesai ve sosyal ödenek alanlar ciddi bir kayba uğrayacaktır. Fazla mesainin, sosyal ödeneklerin, ikramiyelerin önemli bir bölümü vergiye gidecektir. Mevcut ücretler aşağı çekilecektir. Asgari ücret tek tip ücrete dönüşecektir. İşçilerin çok ciddi kıdem ve emeklilik aylığı kayıpları olacaktır. Bu haliyle bu düzenleme ülkemizde iş barışını bozar. Ücret adaletini ortadan kaldırır, ekonomide kayıt dışılığı artırır. Elden, açıktan maaş ödemeleri artar. Anlaşılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında da bir koordinasyon sıkıntısı var" dedi. CHP Sözcüsü Öztrak ayrıca milletin gerçek demokrasi istediğini söyleyerek, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında da ülkemizi gerçek demokrasiyle refah devletiyle taçlandırmaya, orta gelir tuzağından kurtarmaya, milletimizi topyekun, dünyanın en zengin milletlerinden biri yapmaya biz talibiz. Onun için milletimizin teveccühüyle iktidara talibiz" diye konuştu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Vuslat AY/ ANKARA, (DHA)

CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale
CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale
CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale
CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale

Cumhuriyet Halk Partisi, Faik Öztrak, Sandık, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztrak: Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale - Son Dakika
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