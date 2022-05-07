CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?" - Son Dakika
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CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?"

07.05.2022 14:26

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'taki Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin “filtresiz” çalıştığına ilişkin görüntüleri paylaştı. Öztunç, “Hani buraya filtre takılmıştı? Hani artık insanların başına kül yağmayacaktı? Zehir solumayacaktı insanlar? Afşin Elbistan Termik Santrali filtresiz çalışıyor. Her gün yüz binlerce insanın başından aşağıya kül yağıyor. Zehir soluyor bu insanlar. Ama AK Parti’nin umurunda değil” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'taki Afşin- Elbistan Termik Santrali'nin "filtresiz" çalıştığına ilişkin görüntüleri paylaştı. Öztunç, "Hani buraya filtre takılmıştı? Hani artık insanların başına kül yağmayacaktı? Zehir solumayacaktı insanlar? Afşin Elbistan Termik Santrali filtresiz çalışıyor. Her gün yüz binlerce insanın başından aşağıya kül yağıyor. Zehir soluyor bu insanlar. Ama AK Parti'nin umurunda değil" dedi.

CHP Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'ne ilişkin sosyal medya hesabından görüntü paylaştı.

5 Mayıs'ta çekilen görüntülerde; termik santralin bacasızdan siyah dumanlar yükselirken, videoyu çeken yurttaş, "110 metrede ünite 1'in bacası... Bu ne... Ben 15 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Üniteye bir şey oldu bence" dedi.

CHP'li Öztunç, sosyal medya hesabından görüntüyü paylaşırken, "Afşin-Elbistan Termik Santrali'nde birkaç gün önce çekilmiş görüntü. Hani filtre takılmıştı, hani santral kül saçmıyordu. Afşin, Elbistan ve bölgede yaşayan insanlar umurunuzda değil. Tek derdiniz para. AKP memlekete her daim kötülük yapıyor" eleştirisini yaptı.

Daha önce konuya ilişkin çok sayıda açıklama yapan Öztunç, santralin filtresiz çalışmasının zehir saçtığını, bölge halkının sağlığını olumsuz etkileyeceğini dile getirmişti.

Öztunç, bölgede yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Afşin Elbistan Termik Santrali'nin son görüntüleri bunlar. Hani buraya filtre takılmıştı? Hani artık insanların başına kül yağmayacaktı? Zehir solumayacaktı insanlar? Maalesef görüntüler ortada. Dilimizde tüy bitti. Afşin Elbistan Termik Santrali filtresiz çalışıyor. Her gün yüz binlerce insanın başından aşağıya kül yağıyor. Zehir soluyor bu insanlar. Ama AK Parti'nin umurunda değil. Onlar için varsa yoksa para. Sadece rantı düşünüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, 'ben halktan yana olurum, ranttan yana olmam' demiştiniz, ne oldu? Ranttan yana olduğunuzu bir kez daha gösterdiniz. Siz, halktan yana değil, ranttan yanasınız. Afşin Elbistan Termik Santrali'nin bu tablosu hepimizi üzüyor. Yüreğimizi parçalıyor.

TBMM'ye Afşin Elbistan Termik Santrali nedeniyle çevre kirliliği için araştırma komisyonu kurulması önergesi vermiştim. Bunun birkaç gün içinde TBMM gündemine alınması için mücadele edeceğim. Bunun gündeme alınması gerekiyor. Afşin'in, Elbistan'ın, yüz binlerce insanın artık bu beladan kurtulması gerekiyor.

Bu gidişle Elbistan'ın ismi değişecek. Daha önce söylemiştim, TBMM'de dile getirmiştim. Ciddiye almamıştınız. Madem bunlar yaşanıyor, gelin Elbistan'ın adını değiştirelim, 'Külbistan' yapın. Size de bu yakışır. Elbistan'ın ismini değiştirelim, 'Külbistan' olsun. Çünkü külden başka bir şey kalmadı şehirde. Neden? Sizin izin verdiğiniz Afşin Elbistan Termik Santrali yüzünden."

CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?
CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?
CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?
CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?

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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Elbistan, Hani, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Öztunç, Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin Görüntülerini Paylaştı: Hani Filtre Takılmıştı? Hani Artık İnsanların Başına Kül Yağmayacaktı?" - Son Dakika
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