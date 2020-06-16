CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin zarara neden olduğunu savundu - Son Dakika

CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin zarara neden olduğunu savundu

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin zarara neden olduğunu savunarak bu hastanelerin kamulaştırılması çağrısında bulundu.

CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin zarara neden olduğunu savundu, System.String[]

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şehir hastanelerinin zarara neden olduğunu savunarak bu hastanelerin kamulaştırılması çağrısında bulundu.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sağlık Bakanlığının harcamaları ve Bakanlık bünyesinde göreve alınacak personelle ilgili eleştirilerde bulundu. Şahin, kamu-özel iş birliğiyle "yap-kirala-devret" modeliyle yapılan şehir hastanelerinin kamuya büyük oranda yük getirdiğini ve maliyetinin üzerinde ödemeler yapıldığını defalarca dile getirdiğini aktardı.

Bunun bir örneğinin de geçen haftalarda Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının yayınladığı mali tablolarda görüldüğünü savunan Şahin, şehir hastanelerine Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarında yapılan kira ve hizmet ödemelerinin bu tablolarda olduğunu aktardı.

Şahin, 4 ayda şehir hastanelerine toplam 3 milyar 844 milyon lira kira, 2 milyar 201 milyon lira hizmet bedeli olmak üzere 6 milyar 46 milyon lira ödendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"2020 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesine bakacak olursak şehir hastaneleri kira ve hizmet ödemeleri için toplam ayrılan bütçe bedelinin 10 milyar 415 milyon lira olduğunu görüyoruz. Toplam bütçenin yüzde 58'i ilk 4 ayda harcanmış durumda. Bir yıl için açıklanan bütçe rakamının, şehir hastaneleri için ödenecek kira ve hizmet bedelinin yüzde 58'ini ilk 4 ayda harcamış bulunuyoruz. Sağlık Bakanına sormak istiyorum. Bu tablolardaki rakamlar ne derece doğrudur. Doğruysa bu bütçeyi nasıl denkleştireceksiniz. Tüm bütçenin yüzde 58'ini, 12 ayda harcayacağınız paranın yüzde 58'ini ilk 4 ayda harcamışsınız. Bundan sonraki 8 ay boyunca ne yapacaksınız sormak istiyorum."

Şehir hastanelerinin ödemelerinin döviz bazlı yapıldığını, bunun da Türk lirası olması gerektiğini belirten Şahin, bu şekilde zarar edildiğini öne sürerek bu hastanelerin bir an önce kamulaştırılması gerektiğini söyledi.

Şahin, Sağlık Bakanlığının yaptığı sağlık personeli atamalarının da yetersiz olduğunu öne sürerek "Mümkün olduğunca, maksimum sayıda atama yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fikret Şahin, Milletvekili, Balıkesir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Şahin, şehir hastanelerinin zarara neden olduğunu savundu - Son Dakika

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