CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın "Aile Bakanlığı'nda Torpil" İddiasını Paylaştı: "Benden 100 Bin İstendi…" - Son Dakika
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CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın "Aile Bakanlığı'nda Torpil" İddiasını Paylaştı: "Benden 100 Bin İstendi…"

15.05.2022 18:06

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda işe girmek isteyen bir yurttaşın “Benden 100 bin istendi. Bunu yapan aile sosyal hizmetlerin il müdürleriydi” ifadelerini kullandığı mesajın görüntüsünü paylaştı. Şevkin, “Bakanlık bu iddialara yanıt vermek zorunda. Gençlerin hakkını yiyenler ortaya çıkmalı” açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işe girmek isteyen bir yurttaşın "Benden 100 bin istendi. Bunu yapan aile sosyal hizmetlerin il müdürleriydi" ifadelerini kullandığı mesajın görüntüsünü paylaştı. Şevkin, "Bakanlık bu iddialara yanıt vermek zorunda. Gençlerin hakkını yiyenler ortaya çıkmalı" açıklamasını yaptı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda işe alımda "torpil yapıldığı" iddialarına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Şevkin paylaşımında, bakanlıkta işe girmek isteyen bir adayın, torpil iddiasını içeren mesajının görüntüsüne yer verdi. Şevkin'in paylaştığı fotoğrafta "Benden 100 bin istendi. Ben vermem dolandırıcı dedim ve bunu yapan aile sosyal hizmetlerin il müdürleriydi. Hakka girmeyelim diye hakkımızdan olduk" mesajı görüldü.

Şevkin, bu fotoğrafı, "Bakanlık bu iddialara yanıt vermek zorunda. Gençlerin hakkını yiyenler ortaya çıkmalı" notuyla paylaştı.

Şevkin, konuyu daha önce TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getirmişti. Şevkin, "Bu iddiayı ortaya atan kişiler ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanları düşük olmasına rağmen yüksek mülakat puanları alanlar araştırılmalıdır" diyerek, KPSS'de 80 üstü puan alan çoğu adaya mülakatta düşük puan, 70 puanlılara ise yüksek puan verildiği iddialarına yanıt istemişti.

Şevkin, "İtirazlardan sonra KPSS'nin tek kriter olmadığı, çerçeve soruların sorulduğu, buna göre mülakat puanlarının verildiğini açıklayan Bakanlığın tutarsızlığı da dikkatlerden kaçmamıştır. Bu konuda Bakanlığı araştırma yapmaya ve adaletli olmaya çağırıyorum" diye konuşmuştu.

CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın Aile Bakanlığı'nda Torpil İddiasını Paylaştı: Benden 100 Bin İstendi…
CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın Aile Bakanlığı'nda Torpil İddiasını Paylaştı: Benden 100 Bin İstendi…
CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın Aile Bakanlığı'nda Torpil İddiasını Paylaştı: Benden 100 Bin İstendi…
CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın Aile Bakanlığı'nda Torpil İddiasını Paylaştı: Benden 100 Bin İstendi…
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın 'Aile Bakanlığı'nda Torpil' İddiasını Paylaştı: 'Benden 100 Bin İstendi…' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Şevkin, Bir Yurttaşın "Aile Bakanlığı'nda Torpil" İddiasını Paylaştı: "Benden 100 Bin İstendi…" - Son Dakika
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