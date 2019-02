CHP'li Tekin: Adayların Objektif Kriterlere Göre Belirlendiğini Söylemek Mümkün Değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Üzülerek, söylüyorum. Adayların objektif kriterlere göre belirlendiğini söylemek, mümkün değil. Her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyuldu. Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar, aday gösterilmedi" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan ancak partisi tarafından aday gösterilmeyen CHP'li Gürsel Tekin, yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, partisinin aday belirleme sürecini eleştiren Tekin, "Üzülerek, söylüyorum. Adayların objektif kriterlere göre belirlendiğini söylemek mümkün değil. Her seçim çevresinde adeta farklı bir kriter, farklı bir standart ortaya koyuldu. Birçok büyükşehirde, kamuoyu anketlerinde en çok destek bulan arkadaşlar, aday gösterilmedi" dedi.



Milletvekili olduğunu ve 4 yıldır İstanbul konusunda çalıştığını belirten Tekin, kendisine bile danışılmadığını belirtti.



'ŞAHSİ YAKINLIK VE TUTUM ÖNE ÇIKARTILDI'



Adayların belirlenmesinin ardından ortaya çıkan tablonun, CHP'nin oy kazanmasından başka ölçütlerin devreye girdiğini gösterdiğini savunan Gürsel Tekin, şunları kaydetti:



"Biz eskiden 'Kim CHP'ye bir oy fazla kazandırırsa o aday olmalıdır' derdik. Bugün CHP'nin oy kazanmasından ve başarısından başka ölçütler de devreye girmiş durumda. Kişisel, şahsi ölçütler ve keyfilik ne yazık ki maliyetsiz değildir. 31 Mart'ta bu maliyet ile partimizin karşılaşmamasını umut ediyoruz. Biz liyakati savunan bir partiyiz. Liyakat ilkesinin her yere egemen olmasını isteriz. Liyakat ilkesi bir kenara bırakıldı, şahsi yakınlık ve tutum öne çıkartıldı. Birçok ilde partimize ve vatandaşa başarıyla hizmet eden belediye başkanlarımız yalnızca olağanüstü kurultay talep ettikleri için yeniden aday gösterilmedi. Yine bazı illerde seçimi kazanabilecek seviyede olan halk desteği bulunan arkadaşlarımız da aynı gerekçeyle adaylık dışında bırakıldı. Bu CHP tarihine, kültürüne yakışan bir adım değildir."



'GÖREVİMİZ, HALKIN DEĞİŞİM BEKLENTİSİNİN SESİ OLMAK'



Halkın yaşadığı zorluklar nedeniyle değişim beklentisi içine girdiğini, CHP'nin de bu beklentinin sesi olması gerektiğini belirten Tekin, şöyle devam etti:



"Sahada olan bir insan olarak söylüyorum, daha önce görülmedik bir mutsuzluk ve öfke var. Böyle bir dönemde bizim de görevimiz halkın değişim beklentisinin sesi olmak."



'HİÇBİR KOLTUK BAŞARISIZLIK ÜZERİNE KURULAMAZ'



Hem Türk halkının hem de CHP tabanının beklentisinin 'mutlak başarı' olduğunu savunan Gürsel Tekin, "Hiçbir koltuk başarısızlık üzerine kurulamaz. Halkımızın, tabanımızın, örgütümüzün beklentisi mutlak başarıdır. Bugünden itibaren ben de seçim bitene kadar canla, başla CHP'nin her ilçede, her ilde zafer kazanması için çalışacağım. Bütün örgütümüze ve seçmenlerimize de büyük bir heyecanla çalışma çağrısında bulunuyorum. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Başka kimse yoktur. Herkesin de bu sorumluluğun yerine getireceğini umuyorum" dedi. - Ankara

