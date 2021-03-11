CHP'li vekiller Başkan Günel ile buluştu - Son Dakika

CHP'li vekiller Başkan Günel ile buluştu

11.03.2021 00:57
CHP'li vekiller Başkan Günel ile buluştu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan ile CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Dağlı ve partililer de eşlik etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Belediye Başkanı Ömer Günel'e bugüne kadar Kuşadası'na yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Başkan Günel ise deneyimli siyasetçileri makamında ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptıkları ziyaretlerle deneyimli siyasetçilerin fikir ve tecrübelerinden yararlanma imkanı sundukları için Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül'e teşekkür ederek "Bu ziyaretlerden ve istişarelerden biz kendi adımız çok büyük feyz alıyoruz. Bu ziyaretler sadece vekillerimizin, siyasilerin toplumla temas kurmasının bir aracı değil. Bu ziyaretlerle birlikte hem parti büyüklerimizle sohbet etme imkanı buluyoruz, hem de onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Yaptıklarımızı daha fazla anlatma şansı buluyoruz. Bu yüzden ziyaretlerin bizim için kıymeti büyük" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Süleyman Bülbül, Bülent Tezcan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel CHP'li vekiller Başkan Günel ile buluştu - Son Dakika


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